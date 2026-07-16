紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

加州州長紐森坦承，當年與里皮-吉布尼有染是個錯誤。（美聯社）

前舊金山市府幕僚里皮-吉布尼將在「浮華世界」發表文章回顧她與紐森的婚外情事件。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）多年前在舊金山 市長任內與一名幕僚傳出婚外情，幾乎葬送了他的政治前途。如今，這位女子決定首次公開回顧這段故事。

加州郵報（California Post）報導，一位知情人士表示，多年前與紐森傳出婚外情的前舊金山市府幕僚里皮-吉布尼（Ruby Rippey-Gibney）打算在雜誌「浮華世界」上重述她對這起事件的看法。這起事件發生在2007年，震撼了舊金山政壇，至今仍是紐森人生和職業生涯中最尷尬的時刻之一。

舊金山政治分析家萊特曼（David Latterman）表示，在還不了解所有細節的情況下，很難判斷這篇文章會對紐森造成多大傷害。但他指出，由於現在新聞更新速度加快，政治氛圍和醜聞帶來的傳統影響已沒有過去嚴重。

萊特曼說：「真正會讓人感到悲哀的是，如果民主黨人對此事的自我鞭笞反應比共和黨人更強烈。」

在紐森擔任舊金山市長期間，其長期政治顧問暨前競選經理圖爾克（Alex Tourk）發現妻子里皮-吉布尼與紐森有染。里皮-吉布尼當時在舊金山市府擔任紐森秘書。

圖爾克在與紐森對質後辭職。紐森隨後舉行記者會公開道歉，並將此事稱為「個人判斷失誤」。

這起醜聞立刻成為全美各大媒體頭條新聞，不僅因為里皮-吉布尼是紐森最親密政治盟友的妻子，還因為她是紐森的直屬下屬。

多年後，紐森接受媒體採訪時表示，這場醜聞徹底改變了他。

紐森說：「人難免會犯錯，但你會努力避免重蹈覆轍，因為你會從中汲取教訓。我願意相信自己已變得更好，我也相信很多人都犯過錯，只是我們沒有看到而已。」

儘管有人預測這起醜聞會毀掉紐森的政治前途，但紐森挺了過來，在同年成功連任市長、2010年當選加州副州長，並於2018年當選加州州長，成為民主黨內最受人矚目的人物之一。

這起醜聞也考驗了紐森和現任妻子珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）當時剛萌芽的戀情。兩人於2006年底開始交往，就在紐森與里皮-吉布尼的婚外情曝光的前幾個月。珍妮佛最終選擇原諒紐森，並於2008年與紐森結婚。

加州郵報表示，在醜聞發生後，里皮-吉布尼基本上避免出現在公開場合，但她在紐森首次競選加州州長時曾短暫出現在社群媒體上。

里皮-吉布尼在臉書上寫道：「是的，我當時是一名下屬，但我也是個思想獨立的33歲已婚女性，也是一名母親。」她還補充，在那段時間裡，她正與酗酒和自毀行為進行鬥爭。

加州郵報表示，她即將在「浮華世界」發表的文章，可能會是她迄今對與紐森的婚外情最詳盡的公開闡述。