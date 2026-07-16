陳詩敏獲裴洛西背書 競選籌款「如虎添翼」

裴洛西(中)的強大籌款火力給陳詩敏(左)陣營取得重大財力支持。（美聯社）

華裔國會眾議員 候選人陳詩敏（Connie Chan）獲得裴洛西 背書，裴洛西的強大籌款火力給陳詩敏陣營取得重大財力支持。

舊金山 標準(San Francisco Standard)報導，舊金山市議員陳詩敏先是得到裴洛西背書，接著裴洛西主持的一場籌款會就給陳詩敏帶來了超過10萬美元的競選基金。陳詩敏正在與州議會參議員威善高（Scott Wiener）角逐裴洛西不尋求連任、即將空出的國會眾議員席位。

上周陳詩敏在裴洛西主持的一場籌款活動上，籌集到超過10萬美元。這跡象表明，裴洛西5月份對陳詩敏的背書已成為這場備受矚目的選舉中的關鍵武器。那場於7月7日在傑克遜廣場（Jackson Square）附近舉行的活動，出席者包括前金山市長勃朗（Willie Brown）、前縣議員麥克斯韋（Sophie Maxwell）、裴洛西的女兒克里斯汀裴洛西（Christine Pelosi）、勞工領袖小馬佐拉（Larry Mazzola Jr.）等灣區重要政治人物。

「眾議院前議長裴洛西深知如何成為一名高效的民意代表，如何為舊金山人民謀福利，」陳詩敏的競選發言人說，「我們感謝她的大力支持。」

她的對手威善高自從兩年多前透過競選籌備委員會開始募款以來，一直是籌款高手。6月下旬，威善高在跨性別遊行中遭到抵制的噓聲後，他的捐款數量反而激增。

自4月1日以來，陳詩敏已籌集到將近63萬美元，自去年11月啟動競選以來，籌集到總計108萬美元。截至6月30日，其競選資金餘額為36.2萬美元。

威善高的最新募款數據預計於本周公布。最近的文件顯示，他的競選資金餘額接近130萬美元。陳詩敏與威善高都是民主黨員，但他們的政治觀點卻相當不一樣，威善高不走進步派的路線，比較偏向溫和務實。