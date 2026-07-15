載19人浮筒船惡魔島附近翻覆 1死2失蹤 一度傳出爆炸起火

美國海岸防衛隊隊員在舊金山靠近惡魔島的浮筒船事故現場附近巡邏。（美聯社）

舊金山 紀事報報導，美國舊金山灣周二（14日）發生一起嚴重船難。一艘載有19人的浮筒式遊艇在惡魔島（Alcatraz Island）與金門大橋 之間的海域翻覆沉沒，官方證實已造成1人死亡、2人失蹤。

事發之初，傳出是因爆炸導致船隻翻覆，但隨後當局表示，尚未確定事發原因。

事發後，救難單位展開大規模搜救，出動潛水員、直升機，並集結政府機關與民間業者的11艘船隻協助。有16名倖存者獲救。

針對先前一度傳出船隻起火的報導，舊金山市長羅偉 與消防局官員在傍晚的簡報會上澄清，表示救援人員並未接獲火災通報，現場亦無任何起火跡象。

舊金山消防局是在下午3點30分後不久接獲報案。官員指出，該艘浮筒式休閒遊艇事發前剛從聖方濟各遊艇俱樂部（St. Francis Yacht Club）出發，隨後便在海中翻覆。

部分乘客在沒有穿著救生衣的情況下被拋入水中。官員表示，倖存者的傷勢大多是在落水時遭受猛烈撞擊所致，並非燒燙傷。

截至傍晚，獲救人員的具體傷勢狀況尚不清楚，但官方透露部分人員傷勢嚴重，且初步掌握船上並無孩童。此外，官員證實船上的一隻寵物犬也不幸罹難。

救援人員陸續將獲救乘客送往梅森堡（Fort Mason）附近岸上，部分傷者裹著毛毯接受急救人員檢傷。當局已在附近設立臨時家屬安置中心，協助倖存者與家人團聚。

翻覆的遊艇曾一度半漂浮於水面，隨後完全沒入約120呎深的海底。官員透露，該船有漏油跡象，且在沉入水中後，引擎仍持續運轉。

本次搜救獲得多艘民間船隻協助。舊金山海釣船「貝斯桶號」（Bass-Tub）船長向媒體透露，其船員成功救起了一名落水者；根據早前無線電通訊紀錄，屋崙的救援隊也救起了數名乘客。

官員指出，受舊金山灣潮汐與強風影響，失蹤乘客可能會被往東推移。目前海面上仍漂浮著沉船遺留的個人物品，潛水員與搜救直升機正與時間賽跑，持續在水面搜尋。

消防官員在簡報會上坦言，這次的搜救行動將會持續相當長的一段時間，舊金山灣瞬息萬變的風浪讓救援工作變得極其棘手。「每年這個時候，對我們隊員來說都是極大的考驗。風勢可能突然變得極強，也可能瞬間風平浪靜，但無論如何，我們絕不放棄搜救。」

目前，當局尚未公布罹難者與2名失蹤者的身分，但已知失蹤者皆為女性。涉事船隻的所有權以及翻覆的具體原因也仍待釐清。

美國海岸巡防隊（U.S. Coast Guard）預計將對這起沉船事故展開深入調查。

一架飛機飛過金門大橋，搜尋在舊金山惡魔島附近發生的船隻事故中失蹤者。 （美聯社）

在舊金山惡魔島附近發生的一起船隻事故中，救援人員準備搬移一具遺體。 （美聯社）