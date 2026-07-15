載19人浮筒船惡魔島附近翻覆 1死2失蹤 一度傳出爆炸起火
舊金山紀事報報導，美國舊金山灣周二（14日）發生一起嚴重船難。一艘載有19人的浮筒式遊艇在惡魔島（Alcatraz Island）與金門大橋之間的海域翻覆沉沒，官方證實已造成1人死亡、2人失蹤。
事發之初，傳出是因爆炸導致船隻翻覆，但隨後當局表示，尚未確定事發原因。
事發後，救難單位展開大規模搜救，出動潛水員、直升機，並集結政府機關與民間業者的11艘船隻協助。有16名倖存者獲救。
針對先前一度傳出船隻起火的報導，舊金山市長羅偉與消防局官員在傍晚的簡報會上澄清，表示救援人員並未接獲火災通報，現場亦無任何起火跡象。
舊金山消防局是在下午3點30分後不久接獲報案。官員指出，該艘浮筒式休閒遊艇事發前剛從聖方濟各遊艇俱樂部（St. Francis Yacht Club）出發，隨後便在海中翻覆。
部分乘客在沒有穿著救生衣的情況下被拋入水中。官員表示，倖存者的傷勢大多是在落水時遭受猛烈撞擊所致，並非燒燙傷。
截至傍晚，獲救人員的具體傷勢狀況尚不清楚，但官方透露部分人員傷勢嚴重，且初步掌握船上並無孩童。此外，官員證實船上的一隻寵物犬也不幸罹難。
救援人員陸續將獲救乘客送往梅森堡（Fort Mason）附近岸上，部分傷者裹著毛毯接受急救人員檢傷。當局已在附近設立臨時家屬安置中心，協助倖存者與家人團聚。
翻覆的遊艇曾一度半漂浮於水面，隨後完全沒入約120呎深的海底。官員透露，該船有漏油跡象，且在沉入水中後，引擎仍持續運轉。
本次搜救獲得多艘民間船隻協助。舊金山海釣船「貝斯桶號」（Bass-Tub）船長向媒體透露，其船員成功救起了一名落水者；根據早前無線電通訊紀錄，屋崙的救援隊也救起了數名乘客。
官員指出，受舊金山灣潮汐與強風影響，失蹤乘客可能會被往東推移。目前海面上仍漂浮著沉船遺留的個人物品，潛水員與搜救直升機正與時間賽跑，持續在水面搜尋。
消防官員在簡報會上坦言，這次的搜救行動將會持續相當長的一段時間，舊金山灣瞬息萬變的風浪讓救援工作變得極其棘手。「每年這個時候，對我們隊員來說都是極大的考驗。風勢可能突然變得極強，也可能瞬間風平浪靜，但無論如何，我們絕不放棄搜救。」
目前，當局尚未公布罹難者與2名失蹤者的身分，但已知失蹤者皆為女性。涉事船隻的所有權以及翻覆的具體原因也仍待釐清。
美國海岸巡防隊（U.S. Coast Guard）預計將對這起沉船事故展開深入調查。
事發浮筒遊艇共載有19人，已知有1人死亡、2名女性失蹤，另有16名倖存者獲救。官方表示，部分傷者情況嚴重，但目前尚未公布確切身分。 最初外界曾傳出船隻因爆炸或起火而翻覆，但舊金山市長與消防官員澄清，救援人員未接獲火警通報，現場也沒有任何起火跡象，真正原因仍待釐清。 當局動員潛水員、直升機與11艘政府及民間船隻搜救，並將獲救者送往岸邊急救與安置。由於海況多變、失蹤者可能被往東推移，搜救仍持續進行。
精華 FAQ
事發浮筒遊艇共載有19人，已知有1人死亡、2名女性失蹤，另有16名倖存者獲救。官方表示，部分傷者情況嚴重，但目前尚未公布確切身分。
最初外界曾傳出船隻因爆炸或起火而翻覆，但舊金山市長與消防官員澄清，救援人員未接獲火警通報，現場也沒有任何起火跡象，真正原因仍待釐清。
當局動員潛水員、直升機與11艘政府及民間船隻搜救，並將獲救者送往岸邊急救與安置。由於海況多變、失蹤者可能被往東推移，搜救仍持續進行。
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