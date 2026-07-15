屋崙「自由之鑰」合唱團 自創歌曲為教堂體驗注入新活力

「自由之鑰合唱團」（Free Key Choir）演唱的都是由成員們自己創作和編曲的世俗歌曲。(自由之鑰合唱團網站)

在屋崙 的一間非宗教人士教堂，有一個合唱團演唱的都是由成員自己創作和編曲的通俗歌曲，他們的表演廣受大眾歡迎。

舊金山 紀事報報導，一般而言，教堂與詩班的組合堪稱天作之合。然而，灣區 的一個合唱團卻為這種傳統的宗教體驗注入了新的活力。「自由之鑰合唱團」（Free Key Choir）演唱的都是由成員們自己創作和編曲的世俗歌曲。

7月10日（周五）那天，合唱團吸引了迄今為止最多的觀眾。在舊金山恩典大教堂（Grace Cathedral），超過1100名觀眾聆聽了他們的歌聲。哥德式的建築、彩色玻璃窗和昏暗的燈光，或許會讓這場表演看起來像是一場普通的合唱音樂會。但部分曲目中融入的音樂元素–從合成器到薩克斯風–卻為演出增添了一抹非傳統的色彩。

「我們正在為非宗教人士打造一場教堂體驗，」指揮蘇普（Derek Sup）告訴紀事報。

在長達十年的時間裡，蘇普不斷收到關於20多歲和30多歲歌手發展機會的諮詢，之後於2022年10月創立了自由之鑰合唱團。自那以後，它已發展到約125名成員，他們每周一在屋崙的聖保羅路德教堂（St. Paul Lutheran Church）排練，蘇普擔任該教堂的音樂總監。

「就像在乾燥的田野上扔了一根火柴–瞬間就炸開了鍋，」34歲的蘇普回憶起最初的日子時說道，「我只告訴了幾個朋友，他們又告訴了他們的朋友。但第一天就來了50個人，其中一半我都不認識。」

如今，這支合唱團的影響力已擴展到灣區以外。他們於去年9月巡迴了太平洋西北地區，並計畫於今年8月29日在洛杉磯第一公理會教堂（First Congregational Church）演出。