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火災風險升高 PG&E預防性停電 這3縣受影響

編譯組／綜合報導
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隨著火災高發天氣來臨，PG&E計畫本周實施預防性斷電。。 （本報檔案照）
隨著火災高發天氣來臨，PG&E計畫本周實施預防性斷電。。 （本報檔案照）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：PG&E因火災天氣風險升高，對灣區三縣啟動預防性停電。
  • 重點二：阿拉米達、康曲柯士達與馬連縣停電最長可達20小時。
  • 重點三：全加州約7800名用戶受影響，馬連縣受波及人數最多。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，太平洋瓦電公司（PG&E）周二（14日）警告，由於火災天氣風險升高，阿拉米達縣、康曲柯士達縣和馬連縣的居民本周可能面臨長達20小時的停電。

國家氣象局在聲明中表示，周二下午至周四（16日）期間，氣溫將持續高於正常水平，且天氣乾燥，並伴有陣風。PG&E公布了周三（15日）和周四的預防性斷電安排。

預計停電時間：馬連縣下午2時至3時，康曲柯士達縣下午3時30分至4時，阿拉米達縣下午1時至3時。電力預計將於周四上午10時前恢復。

受影響區域包括馬連縣的密爾谷（Mill Valley）至White Hills Preserve；康曲柯士達縣的Black Diamond Mines Regional Preserve周邊；以及阿拉米達縣利佛摩以東580號州際公路以北的區域。

據PG&E發言人麥克法蘭（Megan McFarland）稱，全加州約有7800名用戶可能受到此次計畫性停電的影響。對灣區用戶影響最大的是馬連縣，麥克法蘭表示該縣約有2000名用戶將斷電。此外，預計阿拉米達縣將有75名用戶、康曲柯士達縣將有70名用戶受到影響。

加州其他幾個縣也可能實施斷電，包括佛萊斯諾縣、蒙特瑞縣、麥賽德縣、聖比尼度縣、聖荷昆縣和聖路易奧比斯波縣。

據PG&E官網介紹，公共安全斷電是防止野火的最後手段，這些野火可能由強風將樹木碎屑吹落至輸電線引發。

隨著火災高發天氣來臨，PG&E計畫本周實施預防性斷電。 （本報檔案照）
隨著火災高發天氣來臨，PG&E計畫本周實施預防性斷電。 （本報檔案照）

精華 FAQ

  • 因國家氣象局預警周二下午至周四天氣持續高於正常、乾燥且有陣風，恐提高野火風險，PG&E因此啟動公共安全斷電作為防火措施。

  • 灣區主要影響阿拉米達縣、康曲柯士達縣和馬連縣；受影響區域包含Mill Valley至White Hills Preserve、Black Diamond Mines周邊，以及利佛摩以東580號州際公路以北。

  • PG&E表示全加州約有7800名用戶可能受影響，其中馬連縣約2000名最多，阿拉米達縣75名、康曲柯士達縣70名；電力預計周四上午10時前恢復。

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