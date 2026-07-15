火災風險升高 PG&E預防性停電 這3縣受影響
AI重點
文章重點整理：
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，太平洋瓦電公司（PG&E）周二（14日）警告，由於火災天氣風險升高，阿拉米達縣、康曲柯士達縣和馬連縣的居民本周可能面臨長達20小時的停電。
國家氣象局在聲明中表示，周二下午至周四（16日）期間，氣溫將持續高於正常水平，且天氣乾燥，並伴有陣風。PG&E公布了周三（15日）和周四的預防性斷電安排。
預計停電時間：馬連縣下午2時至3時，康曲柯士達縣下午3時30分至4時，阿拉米達縣下午1時至3時。電力預計將於周四上午10時前恢復。
受影響區域包括馬連縣的密爾谷（Mill Valley）至White Hills Preserve；康曲柯士達縣的Black Diamond Mines Regional Preserve周邊；以及阿拉米達縣利佛摩以東580號州際公路以北的區域。
據PG&E發言人麥克法蘭（Megan McFarland）稱，全加州約有7800名用戶可能受到此次計畫性停電的影響。對灣區用戶影響最大的是馬連縣，麥克法蘭表示該縣約有2000名用戶將斷電。此外，預計阿拉米達縣將有75名用戶、康曲柯士達縣將有70名用戶受到影響。
加州其他幾個縣也可能實施斷電，包括佛萊斯諾縣、蒙特瑞縣、麥賽德縣、聖比尼度縣、聖荷昆縣和聖路易奧比斯波縣。
據PG&E官網介紹，公共安全斷電是防止野火的最後手段，這些野火可能由強風將樹木碎屑吹落至輸電線引發。
因國家氣象局預警周二下午至周四天氣持續高於正常、乾燥且有陣風，恐提高野火風險，PG&E因此啟動公共安全斷電作為防火措施。 灣區主要影響阿拉米達縣、康曲柯士達縣和馬連縣；受影響區域包含Mill Valley至White Hills Preserve、Black Diamond Mines周邊，以及利佛摩以東580號州際公路以北。 PG&E表示全加州約有7800名用戶可能受影響，其中馬連縣約2000名最多，阿拉米達縣75名、康曲柯士達縣70名；電力預計周四上午10時前恢復。
精華 FAQ
因國家氣象局預警周二下午至周四天氣持續高於正常、乾燥且有陣風，恐提高野火風險，PG&E因此啟動公共安全斷電作為防火措施。
灣區主要影響阿拉米達縣、康曲柯士達縣和馬連縣；受影響區域包含Mill Valley至White Hills Preserve、Black Diamond Mines周邊，以及利佛摩以東580號州際公路以北。
PG&E表示全加州約有7800名用戶可能受影響，其中馬連縣約2000名最多，阿拉米達縣75名、康曲柯士達縣70名；電力預計周四上午10時前恢復。
上一則
世界盃票務問題多 StubHub被灣區律師告了
下一則