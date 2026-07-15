火災風險升高 PG&E預防性停電 這3縣受影響

隨著火災高發天氣來臨，PG&E計畫本周實施預防性斷電。。 （本報檔案照）

AI重點 文章重點整理： 重點一： PG&E因火災天氣風險升高，對灣區三縣啟動預防性停電。

PG&E因火災天氣風險升高，對灣區三縣啟動預防性停電。 重點二： 阿拉米達、康曲柯士達與馬連縣停電最長可達20小時。

阿拉米達、康曲柯士達與馬連縣停電最長可達20小時。 重點三：全加州約7800名用戶受影響，馬連縣受波及人數最多。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，太平洋瓦電公司（PG&E）周二（14日）警告，由於火災天氣風險升高，阿拉米達縣、康曲柯士達縣和馬連縣的居民本周可能面臨長達20小時的停電。

國家氣象局在聲明中表示，周二下午至周四（16日）期間，氣溫將持續高於正常水平，且天氣乾燥，並伴有陣風。PG&E公布了周三（15日）和周四的預防性斷電安排。

預計停電時間：馬連縣下午2時至3時，康曲柯士達縣下午3時30分至4時，阿拉米達縣下午1時至3時。電力預計將於周四上午10時前恢復。

受影響區域包括馬連縣的密爾谷（Mill Valley）至White Hills Preserve；康曲柯士達縣的Black Diamond Mines Regional Preserve周邊；以及阿拉米達縣利佛摩以東580號州際公路以北的區域。

據PG&E發言人麥克法蘭（Megan McFarland）稱，全加州 約有7800名用戶可能受到此次計畫性停電的影響。對灣區 用戶影響最大的是馬連縣，麥克法蘭表示該縣約有2000名用戶將斷電。此外，預計阿拉米達縣將有75名用戶、康曲柯士達縣將有70名用戶受到影響。

加州其他幾個縣也可能實施斷電，包括佛萊斯諾縣、蒙特瑞縣、麥賽德縣、聖比尼度縣、聖荷昆縣和聖路易奧比斯波縣。

據PG&E官網介紹，公共安全斷電是防止野火的最後手段，這些野火可能由強風將樹木碎屑吹落至輸電線引發。

隨著火災高發天氣來臨，PG&E計畫本周實施預防性斷電。 （本報檔案照）