粗心毒販將350克冰毒遺落計程車 警方設局「好心歸還」
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一名計程車的乘客將裝有約355克冰毒的背包忘記在車內，司機發現後向舊金山警方報案。警方隨後與司機合作，安排將背包「還給」該名乘客，在對方入住的汽車旅館將其逮捕。
舊金山警局14日表示，事件發生於12日下午約2時9分。一名共乘車司機在田德隆區Turk Street門牌個位數路段招呼警員，表示一名乘客將裝有疑似毒品的背包遺留在車內。
警員檢查背包後，發現大量疑似甲基安非他命。
警方隨後與司機制定計畫，安排在該名乘客入住的汽車旅館交還背包。
警員與乘客接觸後，認定已有合理理由，隨即逮捕41歲沙加緬度居民奧特曼庫姆斯（Jessie Ottman-Combs）。
警方搜查其汽車旅館房間時，又發現兩支手機、兩台平板電腦及吸毒用具。警方將房內物品及共乘車內發現的毒品全部列為證物，共查獲354.7克冰毒。
奧特曼庫姆斯被送往舊金山縣監獄，涉嫌持有冰毒並意圖販售、持有吸毒用具，以及運輸或販售冰毒。警方表示，案件仍在積極調查中。
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