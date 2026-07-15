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粗心毒販將350克冰毒遺落計程車 警方設局「好心歸還」

記者王子涵／舊金山報導
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警方將房內物品及共乘車內發現的毒品全部列為證物，共查獲約355克冰毒。（舊金山警...
警方將房內物品及共乘車內發現的毒品全部列為證物，共查獲約355克冰毒。（舊金山警方提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：乘客遺落裝有約355克冰毒的背包，司機立即向警方報案。
  • 重點二：警方與司機合作設局，在汽車旅館「歸還」背包後逮人。
  • 重點三：41歲男子遭查獲冰毒與吸毒用具，案件仍在調查中。

一名計程車的乘客將裝有約355克冰毒的背包忘記在車內，司機發現後向舊金山警方報案。警方隨後與司機合作，安排將背包「還給」該名乘客，在對方入住的汽車旅館將其逮捕。

舊金山警局14日表示，事件發生於12日下午約2時9分。一名共乘車司機在田德隆區Turk Street門牌個位數路段招呼警員，表示一名乘客將裝有疑似毒品的背包遺留在車內。

警員檢查背包後，發現大量疑似甲基安非他命。

警方隨後與司機制定計畫，安排在該名乘客入住的汽車旅館交還背包。

警員與乘客接觸後，認定已有合理理由，隨即逮捕41歲沙加緬度居民奧特曼庫姆斯（Jessie Ottman-Combs）。

警方搜查其汽車旅館房間時，又發現兩支手機、兩台平板電腦及吸毒用具。警方將房內物品及共乘車內發現的毒品全部列為證物，共查獲354.7克冰毒。

奧特曼庫姆斯被送往舊金山縣監獄，涉嫌持有冰毒並意圖販售、持有吸毒用具，以及運輸或販售冰毒。警方表示，案件仍在積極調查中。

計程車的乘客將裝有355.7克冰毒的背包忘記在車內。警方安排將背包交「還給」該名...
計程車的乘客將裝有355.7克冰毒的背包忘記在車內。警方安排將背包交「還給」該名乘客，在對方入住的汽車旅館將其逮捕。（本報檔案照）

舊金山

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