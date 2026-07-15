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不當搜身女犯人、觸碰性器官 金山獄警遭起訴

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山檢方近日對一名縣警員提出刑事指控，因其涉嫌猥褻一名監獄中的在押女子。圖為舊...
舊金山檢方近日對一名縣警員提出刑事指控，因其涉嫌猥褻一名監獄中的在押女子。圖為舊金山縣監獄。（記者王子涵╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山檢方起訴52歲縣警員穆斯托，指其猥褻在押女子。
  • 重點二：洛佩茲稱遭不當搜身、觸碰性器官及侮辱性言語對待。
  • 重點三：監獄錄影疑拍下事件，案件正由警員問責局與地檢處調查。

舊金山檢方近日對一名縣警員提出刑事指控，因其涉嫌猥褻一名監獄中的在押女子。

今年5月，女囚洛佩茲（Marilyn Lopez）提起聯邦訴訟，指控自己遭多名監獄警員不當對待，包括在未經同意的情況下被接觸性器官，以及被迫接受全程錄影的脫衣搜查。此次刑事指控是在該訴訟提出後作出的。

據地檢處表示，52歲的縣警員穆斯托（Nanette Musto）被控毆打罪及公職人員襲擊罪，預計將於周二出庭應訊。

穆斯托目前已被調離原職，等待刑事程序結果。她未回應置評請求。

洛佩茲最初曾向縣警局提出內部投訴，之後對市府提起集體民權訴訟。據其律師拉貝爾（Anthony Label）表示，訴訟詳細描述了洛佩茲及另外19名被羈押女性遭受的虐待，以及侮辱性的搜身。

律師談到刑事指控時表示：「最重要的是，這確實證明了瑪麗蓮的指控。她曾提出投訴，但當時沒有任何處理。」

穆斯托是洛佩茲訴訟中被點名的多名縣警之一。訴訟指控，警員於2025年5月22日對被關押的女性進行脫衣搜查，並使用隨身攝影機拍攝過程。

訴訟稱，這些女性「被迫脫光衣服、暴露生殖器、抬起乳房、分開臀部、蹲下並咳嗽。當時在場的男性警員並非偶然出現在現場，他們知道正在發生什麼，也沒有移開視線。」

訴訟還指控，在脫衣搜查兩周後的另一次事件中，穆斯托摸了洛佩茲的乳房。

根據訴訟，警員穆斯托還多次在對方未主動提及的情況下，談論其性器官，詢問她有關情趣用品的問題，並對其身體外貌作出貶損性評論。

地檢處表示，當時縣監獄二號設施內流傳謠言，稱洛佩茲的身體接受過「整形隆胸」。檢方稱，穆斯托曾詢問洛佩茲傳言是否屬實，並觸摸她的乳房。地檢處表示，事件被監獄的監控攝影機拍下。

此案目前由警員問責局及地檢處調查。

精華 FAQ

  • 檢方指控52歲縣警員穆斯托涉及毆打罪及公職人員襲擊罪，原因是她涉嫌對一名在押女子作出猥褻與不當接觸行為，並將於周二出庭應訊。

  • 洛佩茲指稱自己遭多名監獄警員不當對待，包括未經同意被接觸性器官、被迫接受全程錄影脫衣搜查，且過程中還受到侮辱性評論與騷擾。

  • 案件目前由警員問責局及地檢處調查，檢方稱監獄監控攝影機拍下穆斯托觸摸洛佩茲乳房的畫面，成為支持指控的重要證據。

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