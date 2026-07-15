教人轉職AI產業 時薪高達1000美元

人工智慧當道，求職輔導成為新興產業，每小時收費可高達1000美元。（取自Pexels）

奎倫（Andrew Quillen）曾是OpenAI產品策略師和Spotify人工智慧 主管，但他過去一年一直在指導人們如何在人工智慧(AI)領域找到工作。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，奎倫目前是顧問公司AndMaverick的全職人工智慧策略師，提供求職輔導只是其副業。他透過網路職業指導平台Leland為客戶提供8-14小時的求職指導和面試準備服務，每位收費2200美元到2600美元不等。他的客戶群涵蓋史丹福大學 畢業生到尋求職涯轉型的中年人士。

奎倫表示，自開始提供這項服務以來，他的客戶人數不斷增加，現在每個月可接到75到80個左右的輔導要求。

受到科技業裁員的影響和科技巨頭首次公開募股（IPO）的誘惑，人們對從事人工智慧工作的興趣顯著提升。然而，由於面試過程加長、測試變難、競爭更激烈，要獲得這些職位比過去更不容易。

這一趨勢讓求職輔導成為一個獨立的新興行業，Leland、ADPList、Exponent和 Prepfully等公司聘請來自各行各業的個人教練提供服務，其中最搶手的教練是來自谷歌、DeepMind、Anthropic和OpenAI的科技專業人士。

舊金山標準表示，這些服務有些會公開連結到教練的LinkedIn帳戶，另一些則會隱藏教練姓名，以免與教練雇主產生衝突。服務價格從免費到每小時1000美元以上不等，有些服務需要客戶預定多個小時。

根據求職網站Indeed的數據，自2022年11月以來，人工智慧相關工作的搜尋量增加了11倍，最熱門的職位集中在OpenAI、Anthropic和DeepMind等公司。

舊金山標準指出，長期以來，科技從業人員一直利用程式設計訓練營來提升自身技能，並藉助HackerRank和CoderPad等平台來練習技術面試。如今，許多人開始使用聊天機器人加強自我，不僅用於撰寫求職信，還用於練習整個面試流程。

求職輔導平台絕大部分都會收費，只有ADPList例外。ADPList的教練大部分都在灣區，90%的輔導都是免費。執行長菲力克斯‧李（Fellix Lee）表示，過去一年有約60萬名客戶註冊加入其公司，大部分人是為了向「過來人」學習面試技巧。

菲力克斯‧李表示，他創辦這個平台是為了提供人們公平的途徑獲得科技業工作機會。他說：「我沒上過大學，父母也是打零工的，我們根本沒有機會進入科技業工作。」