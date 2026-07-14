舊金山街頭搶車位 每日清晨上演攻防戰

沒有車庫的舊金山駕駛人有一整套程序來保住自己的停車位。（取自Pexels）

舊金山 標準報（San Francisco Standard）報導，舊金山街頭每天清晨都會上演一場「舞蹈」：無車庫駕駛人先駛離路邊，讓清掃車通過，然後瘋狂搶回那個夢寐以求的停車位。如果他們動作太慢，沒能搶回剛剛騰出的路邊車位，就可能被迫在街上繞行數小時。而且，如果未能在兩小時禁停時段開始前駛離，無論清掃車是否已到達，他們都將面臨停車管理員開出的高額罰單。

這個現象有地區不同性，在西區，街道清掃頻率低至每月兩次，且街邊停車位充足，足以讓你提前幾天停放車輛。

根據對停車罰單數據的分析，全市開出的停車罰單總量雖高於疫情 前，但與街道清掃相關的罰單數量卻下降了5%。

不過，街道清掃停車罰單發出的多少，取決於你居住的地區。

波度拉山（Potrero Hill）、英格賽區（Ingleside）、Excelsior、Bernal Heights、金融區（Financial District）和South Beach等地區的街道清掃相關罰單數量降幅最大。這些地區的罰單數量比疫情前減少了21%至27%。

而在華埠 （Chinatown）、湖濱區（Lakeshore）、SoMa和田德隆區（Tenderloin），情況則恰恰相反，司機收到的罰單數量增加了15%至25%。

有的街兩側每周都會進行三到四次清掃，而空車位始終供不應求。

司機們會駕車在街區周圍慢慢徘徊，同時警惕著清掃車；一旦清掃車駛過，他們便立即搶占車位。如果沒能搶到路邊停車位，就意味著要花長達兩個小時的時間在附近尋找其他停車地點。

街道清掃罰單通常在兩小時禁停時段的早期開出。全市範圍內，平均在禁停規定生效後22分鐘就會開出罰單。

在米慎區Capp街靠近19街的路段，這種「趕時間卻又得乾等」的情況更為常見。車輛雖然雙排停放屬違法，但司機們會回到家中，並不擔心會被開罰單，因為他們是在等清掃車完成工作。

舊金山市交通局表示，即使在清掃期間，他們也會對雙排停放的車輛開具罰單。不過，開罰單的執法人員通常會重點關注那些非法停在清掃車行進路線上的車輛。當然，任何跟隨清掃車巡邏的停車管理執法人員，都可以對仍然雙排停放的司機開具罰單。