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工作早完成卻不下班…8成Z世代承認最常「裝忙」

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一項最新調查顯示，愈來愈多美國上班族坦言，工作完成後仍會刻意維持忙碌的樣子。(美...
一項最新調查顯示，愈來愈多美國上班族坦言，工作完成後仍會刻意維持忙碌的樣子。(美聯社)

完成工作後，你會下班還是繼續坐在電腦前「假裝很忙」？一項最新調查顯示，愈來愈多美國上班族坦言，完成工作後仍會刻意維持忙碌的樣子，其中以Z世代（Gen Z）最為普遍，高達80%承認曾經「裝忙」，比率居各世代之冠。

根據加州郵報的報導，科技顧問公司Software Finder針對1003名美國全職上班族進行調查發現，有66%的受訪者表示，在完成當天工作後，曾刻意假裝仍在忙碌。平均而言，他們每周花近5小時維持「看起來很忙」的狀態。

調查顯示，Z世代是最常「裝忙」的族群，占80%，遠高於千禧世代（Millennials）的68%，以及X世代（Gen X）的58%。

至於「裝忙」的方式也各有技巧。56%的Z世代受訪者表示，會不時移動滑鼠，或刻意開著無關緊要的瀏覽器分頁、文件，營造仍在工作的假象；另有43%表示，會故意延後回覆不急迫的訊息。

若依工作模式區分，混合辦公的員工最容易「裝忙」，高達76%；其次為遠距工作者66%；全職進辦公室上班者則為57%。

值得注意的是，主管也並非例外。調查指出，有73%的管理階層坦言，自己也曾刻意假裝忙碌，而且多半是為了讓上司留下好印象。

Software Finder行銷長Marium Lodhi表示，年輕世代並非排斥工作，而是不再認同「每天坐到下午5時就代表有生產力」的傳統觀念。她認為，企業真正該思考的問題，不是如何讓員工「看起來很忙」，而是如何獎勵那些能夠快速且高品質完成工作的員工。

調查也發現，超過一半會「裝忙」的員工，其實都能比下班時間提早至少1小時完成工作，其中22%甚至可提前2小時以上完成。

然而，許多人仍選擇留在電腦前，主要原因是擔心主管觀感。若確定不會因此被負面評價，不少人表示願意完成工作後直接下班。

此外，有64%的受訪者坦言，自己會故意放慢工作速度，因為工作做得太快，往往換來的只是更多工作。

調查也顯示，企業導入生產力監控軟體未必能提升效率，反而可能適得其反。在使用監控系統的公司中，有63%的員工表示，受到監控後，反而更容易刻意製造「正在工作」的假象。

精華 FAQ

  • 調查以1003名美國全職上班族為樣本，結果有66%的人承認在完成當天工作後，仍會刻意假裝忙碌，平均每周花近5小時維持「看起來很忙」的狀態。

  • Z世代最常裝忙，占80%，高於千禧世代的68%與X世代的58%。常見做法包括移動滑鼠、開著無關分頁或文件，以及故意延後回覆不急迫的訊息。

  • 主要原因是擔心主管觀感，怕被認為不夠投入；另有64%受訪者表示，工作做太快常會換來更多工作。相反地，若不會被負面評價，許多人其實願意直接下班。

加州

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