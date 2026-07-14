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日落不是終點 灣區絕美晚霞更驚艷

編譯廖宜怡／綜合報導
灣區部分地區天空近日出現絢麗的落日餘暉。(讀者提供)
灣區部分地區天空近日出現絢麗的落日餘暉。(讀者提供)

灣區上周末天空讓人感到驚喜，在日落幾分鐘後，部分地區雲層突然顯現出粉紅、橙色和紫色等絢麗色彩。這遲來的美景提醒居民：不要太陽一下山就躲進屋內。

舊金山紀事報攝影記者史蒂芬‧林（Stephen Lam，音譯）周六（11日）傍晚在田默派斯山（Mount Tamalpais）附近拍攝。在太陽下山、霧氣變濃、景色也變暗之際，他準備結束工作。不過，他後來又逗留了一陣子，結果在晚上8時35分左右，天空突然變成了一塊色彩繽紛的畫布。

由於熱帶水氣持續籠罩著加州，使周日晚上的灣區天空重現了絢爛美景。儘管與周六景象略有不同，但因為水氣和雲量略有增加，能更好地捕捉落日餘暉，使周日天空比周六更添層次感和色彩。

灣區近日出現絢麗夕陽與晚霞，主要是因為光線穿過大氣層時的瑞利散射（Rayleigh Scattering），加上特定氣象與環境因素交互作用的結果。

紀事報指出，舊金山目前日落時間約為晚上8時33分，有興趣觀美景的民眾應該在晚上8時15分前抵達最佳觀賞地點，並至少停留到晚上8時50分，因為最壯觀的色彩可能出現在晚上8時35分到8時45分之間。

紀事報建議灣區民眾選擇視野開闊、朝西或西北方向的觀景地點，例如地勢較高的田默派斯山、鷹丘（Hawk Hill）、柏克萊丘（Berkeley Hills）、雙峰（Twin Peaks）和Skyline Boulevard，或是任何沒有會遮擋住地平線的建築物、大樹或地形的開闊空間。不過，沿海部分地區的天空有可能被霧氣遮擋。

精華 FAQ

  • 主要因為光線穿過大氣層時產生瑞利散射，再加上水氣、雲量與氣象條件配合，讓粉紅、橙色和紫色更容易被看見。

  • 舊金山紀事報攝影記者史蒂芬‧林周六傍晚在田默派斯山附近拍攝，原本準備收工，後來留下來才捕捉到晚間8時35分左右的絢麗天空。

  • 建議在晚上8時15分前抵達，至少待到8時50分，因為最壯觀色彩多在8時35分至8時45分出現；地點宜選朝西或西北、視野開闊的高處。

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