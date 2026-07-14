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加州強震機率逾99% 僅1成投保

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州未來30年爆發強震的機率高，但屋主投保地震險比率低。圖為位於Wallace ...
加州未來30年爆發強震的機率高，但屋主投保地震險比率低。圖為位於Wallace Creek以北，沿著聖安德列斯斷層地表破裂帶俯瞰照。(取材自美國地質調查所USGS官網)

加州境內近期發生多起地震，紐約郵報報導，科學家認為，加州未來30年發生大地震機率逾99%，然而全州僅約13%的屋主投保地震險。

有些地震發生後，可能會出現更大規模地震，因此最初發生的地震稱之為「前震（foreshock）」。如2011年日本東北發生芮氏規模9.1強震的前兩天，便出現規模7.3前震。「餘震（aftershocks）」通常會隨時間逐漸減少，可能持續數天、數周甚至數年。

地震預防與應變成為加州人重要課題。

正角逐加州保險局長（California Insurance Commissioner）、現任加州參議員艾倫（Ben Allen）認為，目前面臨強震與野火風險的加州，可透過耐震補強、降低野火風險及加強防災教育來降低保險成本，提升保險市場韌性。

他於12日投書紐約郵報表示，加州約有三分之二住宅的地震險，由加州地震局（California Earthquake Authority，CEA）提供，其餘三分之一由民間保險公司承保。大部分加州居民都知道地震可能發生，但許多人面臨龐大日常開支之餘，很難再負擔地震保費，加上保費高昂、理賠自付額（deductible）偏高，以致在面臨風險與實際保障之間出現巨大落差。

地震保費高昂，是因地震風險本身十分昂貴。保險是否能負擔得起，除保費外，還要思考自付額與保障內容，目前地震險自付額有可能高達數萬，甚至數十萬美元。他認為，降低地震保險最有效方法，是「降低地震本身帶來的風險」。屋主可透過「地震房屋加固補助計畫」（Earthquake Brace + Bolt Program）得到補助，在災害發生前加固老舊住宅。截至目前已有超過3萬9500戶住宅透過該計畫完成耐震補強。

此外，他指出，加州可延續「地震房屋加固補助計畫」成功模式，建立全州性野火房屋防護計畫（Wildfire Home Hardening）。凡願意投資經證實有效防災措施的屋主，都應有機會得到補助、低利貸款，及具實質效益的保費折扣。

精華 FAQ

  • 報導指出，加州未來30年發生大地震的機率逾99%，但全州只有約13%的屋主投保地震險，顯示居民明知風險很高，卻仍普遍缺乏足夠保障。

  • 主要原因是保費高昂，加上理賠自付額可能高達數萬甚至數十萬美元，讓許多家庭在日常開支壓力下難以再負擔額外保險費用。

  • 艾倫主張透過耐震補強、降低野火風險與加強防災教育來降低整體風險，並延續補助模式，提供低利貸款與有實質效益的保費折扣。

保險 加州 地震

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