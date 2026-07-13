我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

舊金山今年租房空置率 低於紐約

舊金山–台北姐妹市文化交流 數百人參與

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝...
台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

為慶祝舊金山與台北締結姐妹市超過半世紀，舊金山—台北姐妹市委員會12日下午在舊金山亞洲藝術博物館舉辦「台灣品牌之夜暨文化藝術音樂交流活動」，吸引數百位政商、文化、藝術及僑界人士共同參與。

舊金山市長羅偉辦公室代表鄒智涵（Han Zou）、台北市政府代表、駐舊金山台北經濟文化辦事處、多位舊金山市議員及姐妹市委員共同出席，透過音樂、藝術與文化交流，展現美台民間深厚情誼，也為兩市未來合作注入新動能。活動延續舊金山與台北長年姐妹市交流傳統，並呼應市府近年以文化藝術帶動國際合作與城市經濟的方向。

活動在亞洲藝術博物館典雅的大廳舉行，入口首先安排藝術展覽與交流酒會，隨後由音樂演出揭開序幕。主舞台以金門大橋與台北101為設計元素，象徵兩座城市跨越太平洋的連結，現場氣氛熱烈。

羅偉辦公室表示，舊金山是一座國際城市，而文化正是城市最重要的語言之一。他指出，姐妹市制度不只是官方往來，更建立在人民、藝術家、教育界與企業之間長期累積的友誼。他感謝台北多年來持續與舊金山合作，並期待未來在文化、經濟及創新領域展開更多交流。

活動中也舉行表揚儀式，多位長期投入姐妹市工作的社區領袖、文化人士及支持者獲頒感謝獎座與表揚狀，肯定他們多年推動雙城交流的貢獻。包括舊金山市府及州、市民意代表辦公室也頒發賀狀，表彰姐妹市委員會促進文化外交及社區連結的努力。

主辦單位表示，今年活動以「文化藝術與音樂交流」為主題，希望透過藝術建立彼此理解，讓更多美國主流社會認識台灣文化，也讓旅居灣區的台灣僑胞與華人社區擁有共同交流的平台。

下午重頭戲邀請台灣知名文化學者陳郁秀教授發表專題演講，以「國際文化交流與藝術領導力」為題，分享文化外交、藝術教育及跨國合作經驗。她表示，文化是最具穿透力的國際語言，藝術交流能超越政治與地理界限，建立人民之間長久的理解與信任。

除了專題演講，活動亦安排藝術展覽、音樂演出及交流晚宴，不少來賓在現場互動交流，分享台北與舊金山多年合作成果。亞太歷史文化基金會主席鄭可欣表示，希望未來能持續推動青年交流、藝術展演、城市創意產業合作，讓姐妹市關係不只是歷史象徵，而是持續創造實質成果的平台。

舊金山與台北於1969年締結姐妹市，是美國與台灣最早建立姐妹市關係之一。五十多年來，雙方持續透過教育、文化、經貿及民間交流深化合作。

出席本次活動的舊金山民選官員還有舊金山市府律師邱信福、估值官郭華健、市議員陳小焱、市議員孟達文等。

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝...
台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝...
台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝...
台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝...
台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝...
台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝...
台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝...
台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝...
台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝...
台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

（左起）台北舊金山姐妹市文員會主席胡立民、駐舊金山台北經文處處長伍志翔、舊金山市...
（左起）台北舊金山姐妹市文員會主席胡立民、駐舊金山台北經文處處長伍志翔、舊金山市長羅偉辦公室代表鄒智涵，在峰會上互贈象徵友誼與友好往來紀念。（記者李怡╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動以「台灣品牌之夜暨文化藝術音樂交流活動」為主軸，內容包含藝術展覽、交流酒會、音樂演出與晚宴，藉由多元形式呈現文化外交與城市連結。

  • 舊金山市長辦公室代表、台北市政府代表、駐舊金山台北經濟文化辦事處及多位市議員等均出席，並透過致詞、頒獎與交流，凸顯官方與民間共同推動雙城合作。

  • 舊金山與台北自1969年締結姐妹市以來，持續在教育、文化與經貿上合作；此次活動進一步強化彼此理解，也為青年交流、藝術合作與城市創新開啟新契機。

舊金山 羅偉

上一則

華埠夜市本月亮點 麻將街吸睛

延伸閱讀

台北、舊金山姐妹市逾半世紀 「品牌台灣」文化盛會登場

台北、舊金山姐妹市逾半世紀 「品牌台灣」文化盛會登場
舊金山中華藝術學會 鄭澤傑接棒會長 續推中華藝術文化傳承

舊金山中華藝術學會 鄭澤傑接棒會長 續推中華藝術文化傳承
覺行基金會聖瑪利諾音畫展 跨域文化交流

覺行基金會聖瑪利諾音畫展 跨域文化交流
全美中華婦女會 呂宜珍接棒會長 續推公益與青年培育

全美中華婦女會 呂宜珍接棒會長 續推公益與青年培育
駐舊金山經文處、北加州台灣同鄉聯合會參加佛利蒙國慶日遊行

駐舊金山經文處、北加州台灣同鄉聯合會參加佛利蒙國慶日遊行

熱門新聞

華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間曾「短期幫忙」工作。圖為舊金山國際航站樓排隊人潮。(本報檔案照)

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

2026-07-08 02:20
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，在網絡上廣受好評。（Google Maps）

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

2026-07-08 02:19
尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

2026-07-06 02:18
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

2026-07-06 17:23

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電