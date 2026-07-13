舊金山–台北姐妹市文化交流 數百人參與

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

為慶祝舊金山 與台北締結姐妹市超過半世紀，舊金山—台北姐妹市委員會12日下午在舊金山亞洲藝術博物館舉辦「台灣品牌之夜暨文化藝術音樂交流活動」，吸引數百位政商、文化、藝術及僑界人士共同參與。

舊金山市長羅偉 辦公室代表鄒智涵（Han Zou）、台北市政府代表、駐舊金山台北經濟文化辦事處、多位舊金山市議員及姐妹市委員共同出席，透過音樂、藝術與文化交流，展現美台民間深厚情誼，也為兩市未來合作注入新動能。活動延續舊金山與台北長年姐妹市交流傳統，並呼應市府近年以文化藝術帶動國際合作與城市經濟的方向。

活動在亞洲藝術博物館典雅的大廳舉行，入口首先安排藝術展覽與交流酒會，隨後由音樂演出揭開序幕。主舞台以金門大橋與台北101為設計元素，象徵兩座城市跨越太平洋的連結，現場氣氛熱烈。

羅偉辦公室表示，舊金山是一座國際城市，而文化正是城市最重要的語言之一。他指出，姐妹市制度不只是官方往來，更建立在人民、藝術家、教育界與企業之間長期累積的友誼。他感謝台北多年來持續與舊金山合作，並期待未來在文化、經濟及創新領域展開更多交流。

活動中也舉行表揚儀式，多位長期投入姐妹市工作的社區領袖、文化人士及支持者獲頒感謝獎座與表揚狀，肯定他們多年推動雙城交流的貢獻。包括舊金山市府及州、市民意代表辦公室也頒發賀狀，表彰姐妹市委員會促進文化外交及社區連結的努力。

主辦單位表示，今年活動以「文化藝術與音樂交流」為主題，希望透過藝術建立彼此理解，讓更多美國主流社會認識台灣文化，也讓旅居灣區的台灣僑胞與華人社區擁有共同交流的平台。

下午重頭戲邀請台灣知名文化學者陳郁秀教授發表專題演講，以「國際文化交流與藝術領導力」為題，分享文化外交、藝術教育及跨國合作經驗。她表示，文化是最具穿透力的國際語言，藝術交流能超越政治與地理界限，建立人民之間長久的理解與信任。

除了專題演講，活動亦安排藝術展覽、音樂演出及交流晚宴，不少來賓在現場互動交流，分享台北與舊金山多年合作成果。亞太歷史文化基金會主席鄭可欣表示，希望未來能持續推動青年交流、藝術展演、城市創意產業合作，讓姐妹市關係不只是歷史象徵，而是持續創造實質成果的平台。

舊金山與台北於1969年締結姐妹市，是美國與台灣最早建立姐妹市關係之一。五十多年來，雙方持續透過教育、文化、經貿及民間交流深化合作。

出席本次活動的舊金山民選官員還有舊金山市府律師邱信福、估值官郭華健、市議員陳小焱、市議員孟達文等。

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

台北、舊金山姐妹市文化交流登亞洲藝術博物館，匯聚政商藝界共慶友誼。（記者李怡╱攝影）

（左起）台北舊金山姐妹市文員會主席胡立民、駐舊金山台北經文處處長伍志翔、舊金山市長羅偉辦公室代表鄒智涵，在峰會上互贈象徵友誼與友好往來紀念。（記者李怡╱攝影）