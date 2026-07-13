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灣區後院微型餐廳 提供戶外饗宴

編譯組／綜合報導
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灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，兩年前康曲柯士達縣首次推出了一項試點計劃，利用2018年對州衛生法規的修正案，即允許各市縣向家庭廚師頒發許可證，允許他們在自家製作並銷售產品，使一個存在了幾個世紀的地下經濟活動合法化。這些獲得許可的業務被稱為「微型企業家庭廚房經營」（MEHKO），它們在獲准運營的灣區各縣蓬勃發展，並為人們提供了更多獨特的戶外用餐體驗。

來自快樂山（Pleasant Hill）的主廚Kellie Joe經過數十年的努力，終於實現了自己的夢想：在自家後院「Patio Oasis」提供完全合法的美食體驗，在那裡，她用自家雞產的雞蛋和香草園裡採摘的羅勒，製作新鮮的披薩。

這位曾任高中烹飪教師的廚師，大約12年前轉行創業，但因經營在線披薩店和私人披薩主廚項目而深陷高昂的運營成本困境。當時，法律規定她只能在商業廚房裡烹飪，而租用商業廚房的費用高昂。即使持有家庭食品加工許可證，她雖然可以製作披薩麵團出售，卻不能現場烹飪或切配配料。

Joe隨後又獲得了供應啤酒和葡萄酒的許可證，現在她在自家後院的錦鯉池畔提供池邊披薩(pizza by the pond)四道菜套餐以及主題晚宴，菜單包括葡萄酒雞尾酒或無酒精雞尾酒、有機沙拉、蒜香面、披薩和手工意式冰淇淋。

「這不像去餐廳，你是去主廚家裡做客，由他們親自為你服務。大多數情況下，他們還會向你講述自己的故事，」她說。

MEHKO項目目前在康曲柯士達縣已有近80家此類經營場所，其為期兩年的試點項目取得了巨大成功，該縣議會於5月12日一致投票決定將其轉為永久性項目。

據康曲柯士達縣環境衛生局局長盧卡斯（Kristian Lucas）介紹，該縣約三分之二的MEHKO企業由女性擁有，其中西班牙裔/拉丁裔和亞裔企業主的數量超過了其他任何族裔。

由支持非正式家庭烹飪企業的倡導組織「Cook Alliance」運營的一張互動地圖顯示，灣區各地散布著數百家此類經營點，每家都對「微型餐廳」這一概念有著各自的詮釋。從Pleasant Hill的後院披薩，到康柯德的美食級燒烤，再到快閃茶會，新近合法化的微型餐廳正為灣區帶來獨特的戶外用餐體驗。

目前，聖塔克拉拉縣、聖馬刁縣、阿拉米達縣和康曲柯士達縣已將此類經營合法化，但舊金山尚未跟進。截至目前，洛杉磯縣的MEHKO企業數量最多，接近300家。

精華 FAQ

  • MEHKO是「微型企業家庭廚房經營」，允許家庭廚師在自家合法製作並販售餐點。它讓原本地下化的家庭烹飪變成正式經營，也帶來更有個人特色的用餐體驗。

  • 康曲柯士達縣兩年前推出試點後反應熱烈，目前已有近80家業者。縣議會於5月12日一致投票，將這項原本為期2年的計劃轉為永久制度。

  • 以Pleasant Hill主廚Kellie Joe的Patio Oasis為例，她在後院錦鯉池畔提供披薩套餐、主題晚宴與雞尾酒，食材多來自自家雞蛋與香草園，營造像到主廚家作客的體驗。

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