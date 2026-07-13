舊金山今年租房空置率 低於紐約

今年舊金山租屋的空置率低於紐約市，這是自2018年以來首次出現這種情況。(美聯社)

根據租屋平台Apartment List於6月的數據顯示，舊金山 租屋市場是全美所有城市中最緊張的。這個平台上僅有 2.2%的多戶住宅單位空置，約占1/50。而全美平均空置率為7.2%。

舊金山紀事報報導，過去一年，全美空置率一直保持穩定，但在舊金山，隨著人工智慧的蓬勃發展，住房需求迅速回升，可供出租的房源變得更加稀缺。Apartment List預計，舊金山2025年的空置率將達到3.7%，而2019年則為 4%。

由於租屋者被迫在日益萎縮的市場中競爭，更多人可能不得不尋找室友，或者選擇租一間臥室而不是整套公寓。 Apartment List的數據顯示，這種競爭導致舊金山的租金 中位數比去年同期上漲了15%。

Apartment List的空置率數據僅涵蓋其平台上至少擁有10套出租單位的房產，這意味著其趨勢可能主要反映的是規模更大、管理更專業的建築。儘管如此，這些數據與一些租客的描述不謀而合，他們表示尋找新公寓意味著要與數十位其他申請者競爭。

這種競爭已經開始蔓延到舊金山的鄰近城市。屋崙的房屋空置率已減半，從2024年6月的9%，Apartment List覆蓋的美國大城市中空置率最高的城市之一，降至2026年6月的4.5%。

屋崙和舊金山的租金在疫情期間因需求低迷和新增供應的雙重作用而有所下降，經通膨調整後，租金仍遠低於 2019年的水平。但它們的租金價格和空置率走勢都與許多其他大城市的趨勢背道而馳。今年，舊金山的空置率低於紐約市，這是自2018年以來首次出現這種情況。紐約市的空置率自2023年以來基本上保持穩定。

許多公寓仍然空置的城市通常為租戶提供了更多選擇空間，或者可以協商更低的價格。近年來住宅建設蓬勃發展的休士頓，空置率仍高於8%，預計2025年6月至2026年6月期間，租金中位數將下降超過6%。

疫情期間，休士頓和其他德州城市成為遠距辦公人員的熱門目的地，導致當地房價飆升。如今，隨著許多遠端辦公人員被召回辦公室，新建公寓難以招租，迫使業主降價。在德州丹頓市，空置率從2021年的4.9%飆升至2025年的12.4%。此後，租金下降了14%。

舊金山的天際線恐怕還需要一段時間才能出現新的公寓大樓。儘管市政府官員已實施旨在加快建設的政策，但灣區的建築成本依然居高不下，該地區距離其住房目標仍相去甚遠。

不過，也出現了一些正面的跡象。去年舊金山的新房申請量激增，顯示該市不斷上漲的租金和房價已開始吸引開發商的目光。