Mission街事故多 翻新完工更安全

Mission街商業走廊位置圖。（記者李怡用AI繪製）

舊金山 市區主要交通幹道之一Mission街，7年5死、323人受傷事故路段，11日宣布完成改造，以提升交通安全、帶動300多家商家生意

對於不少住在南舊金山、Daly City，甚至每天往返280公路的灣區 居民來說，Mission街是一條再熟悉不過的路。

有人每天開車上下班要經過，有人搭Muni去市中心，有人固定到附近買菜、看醫生、吃點心。它不像漁人碼頭、聯合廣場那樣充滿觀光 客，卻是真正承載居民生活的一條街。

之前，也是一條很多人覺得「不好走」的街。紅燈多、公車慢、路面顛簸，尖峰時段一路塞車。老人過馬路走不快，家長推著嬰兒車也常要等上好幾個車流空檔。多數居民都有一樣的感受：每天都走，但每天都要小心。

根據市府統計，Mission街和Geneva Avenue屬於舊金山交通事故最集中的路段之一。過去七年，已有5人在這一帶車禍喪生，另有323人在交通事故中受傷。

經過數年施工後，這條街近日終於完成改造。工程把重點放在人最容易發生危險的地方。例如，把路口往外延伸，縮短行人過街距離。在人流較多的地方設置抬升式斑馬線，提醒車輛減速。更新路燈與交通號誌，也重新整理公車停靠區，希望減少人車交錯帶來的風險。

據了解Mission街聚集有三百多家餐館、小商店、美容院、超市和各式服務業。過去幾年施工期間，不少店家都曾抱怨道路封閉、停車困難，影響客流。

舊金山努力的方向是，街道安全不是只有開車的人受益，而是讓步行、騎自行車、搭Muni和開車的人，都能更安心地使用社區道路。

舊金山市區交通事故高發路段Mission街口，完成改造。（取自SFMTA）