逃票魔高一丈 比茲堡中心站驗票閘門總被破壞 年換12次門板

BART比茲堡中心站。(谷歌地圖)

比茲堡中心站的一具驗票閘門，是灣區 捷運系統BART中故障頻率最高的，其中實有貓膩，但如何能將閘門強化？

舊金山 紀事報報導，在BART黃線的終點站附近，位於康曲柯士達縣東部的一個小車站，矗立著該系統中被破壞得最嚴重的檢票閘機。這台閘機是「新一代」閘機之一，於2025年3月安裝在候車大廳一排閘機的末端–這些是進入比茲堡中心站的唯一入口。

每台閘機都配有高高的有機玻璃面板，乘客刷卡後面板會自動打開，然後咔噠一聲關上。這種類似安檢點的設計旨在防止逃票。

然而，這些高科技面板並沒有阻止人們試圖強行闖入，主要原因是比茲堡中心站沒有站務員崗亭，也沒有工作人員在現場值班。由於人手不足，這個入口以及其他兩個車站的入口，正在考驗BART「強化」策略的極限，也暴露出當該機構僅依靠物理屏障來保障付費區域安全時會發生什麼。

在比茲堡中心，這是一次令人痛苦的人性實驗。在過去的一年裡，BART的維修人員已更換了閘門板12次、馬達13次。本周它似乎又壞了，面板被打開，點擊支付按鈕上貼著橙色的「停止服務」標籤。當一列班車進站時，四名乘客繞過正常運行的檢票口，從敞開的檢票口溜了進去。

「這令人沮喪」，BART 董事會的弗利 (Mark Foley) 說，「由於大門是透過閉路電視進行遠端監控的，因此有些乘客『感覺自己可以自由』闖入大門。機械師進行了修復，但三周後又壞了。我們正在從技術角度尋找解決方案，以找出如何長期解決這個問題的方法。」

Civic Center/UN Plaza Station車站月台盡頭的閘機也存在類似的安全隱患。它與比茲堡站的問題閘門有相似之處，兩者都足夠寬敞，可以容納輪椅通行。而且，這兩個閘機都遠離BART工作人員。儘管有「24小時監控」的警告標誌，但它仍然是逃票者的順理成章逃生通道。