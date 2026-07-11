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華女靠1招騙術害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

記者子為／綜合報導
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華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1....
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判刑、並須賠償逾1.58億美元。（聯邦法院文件）

居住在加州的華女陳麗娟（Lijuan“Angela”Chen，音譯），利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致郵政" rel="154716">美國郵政總局（USPS）損失超過1.5億美元。她9日遭聯邦法院判處2年6個月有期徒刑，並須賠償逾1.58億美元。

根據美國聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）消息，53歲的陳麗娟於2024年4月承認共謀（conspiracy）及偽造、仿冒郵資等罪名。除須服刑外，法院還命令陳麗娟支付超過1.58億美元的賠償金（restitution）。依照認罪協議及法院命令，她還被沒收12棟房產、4張定期存款證及6份保險保單。

檢方指出，陳麗娟經營位於工業市的物流及郵寄服務公司，專門為企業客戶提供寄件及郵資服務，其中包括來自中國、希望以較低成本將商品寄送至美國各地的跨境電商賣家。檢方表示，陳麗娟及其公司用於寄送美國境內包裹的郵資「絕大多數都是偽造的」。

案情顯示，陳麗娟的公司先接收客戶包裹，再貼上顯示已支付郵資的運輸標籤，隨後安排將包裹送往美國郵政設施，寄送至全美各地。

根據起訴書，美國郵政總局分析人員估計，2020年1月至2023年5月期間，陳麗娟及其員工共寄送超過900萬件貼有偽造郵資的包裹，造成政府郵政收入損失超過1.5億美元。

根據聯邦檢方先前公布的案情，陳麗娟與共同被告、丈夫胡傳華（Chuanhua “Hugh” Hu，音譯）自2019年底起共同經營位工業市的物流公司，專門替中國物流及跨境電商業者寄送美國境內包裹。

為節省郵資成本，胡傳華利用電腦程式製作偽造郵資標籤，甚至重複使用先前包裹的郵資條碼，以規避郵政系統查驗。法院文件顯示，兩人曾於2022年10月25日一天內向美國郵政交寄約4779件貼有偽造郵資的包裹。

聯邦檢察官辦公室表示，這家物流公司原本由胡傳華經營。他於2019年11月接受郵政檢察員約談後，兩天內逃往中國，並持續在當地協助製作偽造郵資標籤，目前仍被認為藏匿於中國，遭聯邦起訴且仍在逃。陳麗娟則留在美國負責管理倉庫及包裹寄送業務，直到2023年遭逮捕。

精華 FAQ

  • 她經營物流公司，先收取客戶包裹，再貼上顯示已付郵資的假標籤，之後送往美國郵政設施投遞，全程用偽造郵資掩飾真實費用。

  • 檢方估計，陳麗娟與員工在2020年1月至2023年5月間寄出逾900萬件偽造郵資包裹，讓美國郵政收入損失超過1.5億美元。

  • 法院判她2年6個月徒刑，命其賠償超過1.58億美元，並依認罪協議與裁定沒收12棟房產、4張定存證及6份保險保單。

加州 美國郵政 郵政

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