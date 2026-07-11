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全美「最令人羨慕」辦公室榜單出爐 灣區2電影巨頭上榜

編譯組／綜合報導
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全美前50名最令人羨慕的辦公空間排行榜 (Office Envy)
全美前50名最令人羨慕的辦公空間排行榜 (Office Envy)

聖荷西信使報報導，儘管對許多舊金山灣區的上班族而言，如今的辦公模式多為居家與定點辦公混和，但這片土地上依然坐落著全美最生動、最富想像力的工作空間。

履歷求職網站「resume.io」近期針對全美約3000名勞工進行問卷調查，了解他們心目中最理想、最渴望進駐的辦公地點。該項調查的評選核心無關薪資待遇，而是聚焦於「實體建築空間與周邊環境」。在榜單中名列前茅的夢幻辦公室各具特色，從紐約曼哈頓中城、充滿現代玻璃帷幕設計的彭博（Bloomberg）總部大樓，到西雅圖由無數植物與水景打造的亞馬遜生態球（Amazon Spheres）皆榜上有名。

不出所料，灣區兩家以視覺創意聞名的頂尖電影公司也強勢入榜：位於艾姆瑞維爾的皮克斯動畫工作室（Pixar Animation Studios）榮登第12名；而位於舊金山的盧卡斯影業總部（Lucasfilm HQ）則位居第31名。

皮克斯工作室之所以獲得高度評價，是因為其建築核心圍繞著一座能凝聚員工凝聚力的中央中庭，此外還配備了放映室、花園等多元空間，極具激發創意與促進團隊協作的氛圍。

盧卡斯影業則坐落於舊金山要塞公園的萊特曼數位藝術中心（Letterman Digital Arts Center）。這棟製片總部置身於精心規畫的景觀綠地、庭院與公共藝術之中，窗外更有金門大橋這幅如電影畫面般壯麗的標誌性背景相伴。

精華 FAQ

  • 這份榜單是由履歷求職網站 resume.io 進行調查，對象約為全美 3000 名勞工，目的在了解他們心目中最理想、最想進駐的辦公地點。

  • 調查的核心不是薪資待遇，而是聚焦於實體建築空間與周邊環境，包括辦公室設計、景觀配置、自然元素，以及整體是否能激發工作與創意。

  • 灣區共有 2 家知名電影公司入榜，艾姆瑞維爾的皮克斯動畫工作室排名第 12，舊金山的盧卡斯影業總部則名列第 31，兩者都因空間設計與景觀特色受青睞。

灣區 西雅圖 舊金山

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