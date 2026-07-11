大峽谷驚傳「神秘怪病」 感染者痛如骨裂 官方急查

美國國家公園管理局（NPS）正針對近期集體感染的「神秘疾病」展開調查。近期有多名在科羅拉多河泛舟的遊客染上該病。圖為當地泛舟示意圖，非染病者。（路透社）

每日郵報報導，美國國家公園管理局正針對近期集體感染的「神秘疾病」展開調查。近期有多名在科羅拉多河泛舟的遊客染上該病，並出現極度痛苦的感染症狀。患者形容那種疼痛簡直是「骨頭碎裂般」的劇痛。

美國國家公園管理局（NPS）正針對近期集體感染的「神秘疾病」展開調查。近期有多名在科羅拉多河泛舟的遊客染上該病。（美聯社）

國家公園管理局證實，過去幾個月內，接獲多起在科羅拉多河泛舟後身體不適的通報。該河流經大峽谷底部，橫跨長達277哩區域。大峽谷位於亞利桑納州，但科羅拉多河全長達1450哩，流域跨越懷俄明州 、科羅拉多州、猶他州 、新墨西哥州、內華達州 及加州。

目前國家公園管理局及實驗室篩檢尚未確認引發該疾病的病毒是哪種，但泛舟遊客通報類似流感症狀，包括疲倦和發燒，甚至連看似輕微的擦傷，也演變成嚴重感染。

來自猶他州的Matthew Wappett透露，自從數周前去大峽谷泛舟後，就病倒至今。他表示，5月中旬下水，6月2日結束行程。上岸時，他注意到膝蓋似乎有點擦傷。怎料短短三天後，他的膝蓋嚴重紅腫，並伴隨發燒與「骨頭碎裂般」的關節劇痛，被送往急診。他表示，醫生最初懷疑是金黃色葡萄球菌感染（Staphylococcus），讓他服用抗生素，但當時該細菌培養並未呈現陽性反應。

雖然抗生素讓腫脹消退，但Wappett說，他仍持續發燒、骨頭和關節嚴重酸痛，隨後還被診斷出患有肺炎。

截至7月10日，他仍在等待進一步檢驗報告，以釐清是否感染登革熱等蚊媒傳染病，或是如「山谷熱」（Valley Fever）等真菌性疾病。他透露，國家公園管理局的流行病學專家已經主動與他取得聯繫。

國家公園管理局8日聲明：「已注意到特定泛舟行程以及大峽谷泛舟社群網站多篇臉書貼文所描述的病例報告。」

聲明指出：「國家公園管理局公共衛生辦公室目前正主導此項調查，並與相關公共衛生夥伴進行協調。由於調查仍在進行中，目前無法對患病規模、潛在診斷或其他細節發表評論。一旦有進一步消息，將適時向大眾公布。」目前官方尚未公布具體感染人數，呼籲近期有類似症狀者，通過電郵[email protected]與官方取得聯繫。

在同一臉書社團中，另一用戶7月2日發文，他與一位擔任流行病學專家的朋友討論這起神祕疾病。他聲稱，該專家根據症狀及可能遭蚊蟲叮咬的報告推測：「這聽起來像是病毒感染，且症狀與登革熱（Dengue）和屈公病（Chikungunya）高度吻合。」該用戶還表示，專家認為山谷熱也應列入考量。社團內其他網友則猜測可能是屈公病或退伍軍人症（Legionnaires' disease）。

此外，也有民眾猜測可能是西尼羅病毒（West Nile virus）。該病毒是美國蚊媒傳染病的主要病因，每年導致約2000起本土傳播病例，且大多數美國病例發生在亞利桑納州、加州、科羅拉多州和德州。