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台北、舊金山姐妹市逾半世紀 「品牌台灣」文化盛會登場

記者周言初／舊金山報導
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為慶祝舊金山與台北締結姐妹市逾半世紀情誼，舊金山台北姐妹市委員會將於12日在亞洲...
為慶祝舊金山與台北締結姐妹市逾半世紀情誼，舊金山台北姐妹市委員會將於12日在亞洲藝術博物館舉辦「品牌台灣」文化盛會。（記者周言初／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山與台北姐妹市逾半世紀，舉辦品牌台灣文化盛會深化交流。
  • 重點二：陳郁秀以國際文化交流為題，闡述台灣軟實力與鑽石台灣精神。
  • 重點三：活動結合藝術展覽、古典音樂與鈦金創作，展現台灣多元文化能量。

為慶祝舊金山與台北締結姐妹市逾半世紀情誼，舊金山台北姐妹市委員會將於12日在亞洲藝術博物館舉辦「品牌台灣」文化盛會。以文化、藝術與音樂為主軸，透過藝術展覽、古典音樂演出及專題演講，展現台灣文化軟實力，深化兩地民間交流。主辦單位9日在駐舊金山台北經濟文化辦事處舉行記者會，介紹活動亮點與理念。

台北姐妹市委員會主席胡立民(右)向台北駐舊金山經文處處長伍志翔贈送禮物。（記者周...
台北姐妹市委員會主席胡立民(右)向台北駐舊金山經文處處長伍志翔贈送禮物。（記者周言初／攝影）

前文建會主委陳郁秀向台北駐舊金山經文處處長伍志翔贈送具有台灣特色的絲巾，並表示致...
前文建會主委陳郁秀向台北駐舊金山經文處處長伍志翔贈送具有台灣特色的絲巾，並表示致力於將台灣特色帶向世界。（記者周言初／攝影）

此次活動邀請前文建會主委、國家文化藝術基金會董事長陳郁秀擔任主講人，以「國際文化交流與藝術領導」為題，分享台灣如何在短短六、七十年間，從資源有限的島嶼，發展成為全球矚目的文化與科技重鎮。

經文處處長伍志翔表示，舊金山與台北自1969年締結姐妹市以來，雙方一直透過經貿、文化等多元交流建立深厚情誼。他指出，希望藉由一系列文化活動，讓更多舊金山民眾認識台灣，也讓台灣文化在國際舞台被更多人看見。

舊金山台北姐妹市委員會共同主席胡立民表示，姐妹市關係不只是城市之間的互動，更希望成為連結台灣與加州的重要橋梁。過去多年來，雙方曾合作舉辦台北音樂節，也曾在疫情期間攜手推動防疫物資捐贈。他感謝歷屆委員長年投入，讓姐妹市交流持續發展，雖然因市府領導更迭，交流熱度偶有不同，但民間始終保持穩定合作。

陳郁秀在記者會中表示，這次演講將透過300多張簡報，帶領大家回顧台灣文化、經濟與社會發展歷程。她以「鑽石台灣」形容這座島嶼，指出台灣沒有豐富天然資源，卻憑藉人民的努力、多元文化與國家政策，一步步將原石琢磨成閃耀世界的鑽石。

她回顧1970年代台灣經濟起飛時期，「家庭即工廠」是台灣奇蹟的重要縮影。當時許多家庭中的長女進入工廠工作，肩負照顧弟妹、支撐家計的責任，也培養出台灣社會勤奮、團隊合作與追求品質的精神。她認為，這份從輕工業時代累積而來的產業文化與紀律，正是今日台積電等科技產業成功的重要DNA。

陳郁秀指出，真正支撐台灣軟實力的，不只是科技，更是文化與人的力量。「台灣最核心的精神，是多元文化孕育出的同理心。」她表示，藝術能跨越語言與政治藩籬，即使外交空間有限，文化交流仍能突破限制，建立彼此理解，因此更需要勇氣持續推動國際文化交流。

與會代表指出，本次盛會呈現的藝術作品將反映民眾內在精神世界，呈現出台灣人對自然的敬畏、東方文化的人文底蘊，以及以人為本的價值觀。也呼籲，台灣未來除了持續打造「護國神山」，更應培養具有國際視野的人才，讓文化、教育與科技共同成為台灣走向世界的重要力量。

此次活動除專題演講外，還將展出台灣知名鈦金藝術家陳智權（Aka Chen）的作品。陳智權以鈦金屬創作珠寶與雕塑聞名，他將醫療級鈦材結合高溫鍛造、雕刻與寶石鑲嵌技術，打造兼具東方美學與現代工藝的藝術品。

音樂演出則邀請多位旅美台灣音樂家，包括舊金山歌劇院小提琴家Jennifer Hsieh、大提琴家Rachel Ko、鋼琴家Amy Kuo及小提琴家Mia Wang等，以古典音樂展現台灣藝術能量。

舊金山市政府代表表示，未來除持續深化文化交流外，也希望與台灣在科技創新等領域建立更多合作，進一步鞏固台灣在國際社會的軟實力。

鈦金藝術家陳智權（Aka Chen）向台北駐舊金山經文處處長伍志翔贈送禮物。（記...
鈦金藝術家陳智權（Aka Chen）向台北駐舊金山經文處處長伍志翔贈送禮物。（記者周言初／攝影）

精華 FAQ

  • 活動是為慶祝舊金山與台北締結姐妹市逾半世紀，主軸聚焦文化、藝術與音樂，並以展覽、古典音樂演出及專題演講，向當地民眾呈現台灣文化軟實力。

  • 陳郁秀以「國際文化交流與藝術領導」為題，回顧台灣從資源有限走向文化與科技重鎮的歷程，並強調多元文化、同理心與人的力量，是台灣軟實力的核心。

  • 活動除專題演講外，還展出鈦金藝術家陳智權作品，並邀請多位旅美台灣音樂家演出。整體以藝術與音樂串連東方美學、工藝與台灣的國際文化形象。

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