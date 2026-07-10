台北、舊金山姐妹市逾半世紀 「品牌台灣」文化盛會登場
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為慶祝舊金山與台北締結姐妹市逾半世紀情誼，舊金山台北姐妹市委員會將於12日在亞洲藝術博物館舉辦「品牌台灣」文化盛會。以文化、藝術與音樂為主軸，透過藝術展覽、古典音樂演出及專題演講，展現台灣文化軟實力，深化兩地民間交流。主辦單位9日在駐舊金山台北經濟文化辦事處舉行記者會，介紹活動亮點與理念。
此次活動邀請前文建會主委、國家文化藝術基金會董事長陳郁秀擔任主講人，以「國際文化交流與藝術領導」為題，分享台灣如何在短短六、七十年間，從資源有限的島嶼，發展成為全球矚目的文化與科技重鎮。
經文處處長伍志翔表示，舊金山與台北自1969年締結姐妹市以來，雙方一直透過經貿、文化等多元交流建立深厚情誼。他指出，希望藉由一系列文化活動，讓更多舊金山民眾認識台灣，也讓台灣文化在國際舞台被更多人看見。
舊金山台北姐妹市委員會共同主席胡立民表示，姐妹市關係不只是城市之間的互動，更希望成為連結台灣與加州的重要橋梁。過去多年來，雙方曾合作舉辦台北音樂節，也曾在疫情期間攜手推動防疫物資捐贈。他感謝歷屆委員長年投入，讓姐妹市交流持續發展，雖然因市府領導更迭，交流熱度偶有不同，但民間始終保持穩定合作。
陳郁秀在記者會中表示，這次演講將透過300多張簡報，帶領大家回顧台灣文化、經濟與社會發展歷程。她以「鑽石台灣」形容這座島嶼，指出台灣沒有豐富天然資源，卻憑藉人民的努力、多元文化與國家政策，一步步將原石琢磨成閃耀世界的鑽石。
她回顧1970年代台灣經濟起飛時期，「家庭即工廠」是台灣奇蹟的重要縮影。當時許多家庭中的長女進入工廠工作，肩負照顧弟妹、支撐家計的責任，也培養出台灣社會勤奮、團隊合作與追求品質的精神。她認為，這份從輕工業時代累積而來的產業文化與紀律，正是今日台積電等科技產業成功的重要DNA。
陳郁秀指出，真正支撐台灣軟實力的，不只是科技，更是文化與人的力量。「台灣最核心的精神，是多元文化孕育出的同理心。」她表示，藝術能跨越語言與政治藩籬，即使外交空間有限，文化交流仍能突破限制，建立彼此理解，因此更需要勇氣持續推動國際文化交流。
與會代表指出，本次盛會呈現的藝術作品將反映民眾內在精神世界，呈現出台灣人對自然的敬畏、東方文化的人文底蘊，以及以人為本的價值觀。也呼籲，台灣未來除了持續打造「護國神山」，更應培養具有國際視野的人才，讓文化、教育與科技共同成為台灣走向世界的重要力量。
此次活動除專題演講外，還將展出台灣知名鈦金藝術家陳智權（Aka Chen）的作品。陳智權以鈦金屬創作珠寶與雕塑聞名，他將醫療級鈦材結合高溫鍛造、雕刻與寶石鑲嵌技術，打造兼具東方美學與現代工藝的藝術品。
音樂演出則邀請多位旅美台灣音樂家，包括舊金山歌劇院小提琴家Jennifer Hsieh、大提琴家Rachel Ko、鋼琴家Amy Kuo及小提琴家Mia Wang等，以古典音樂展現台灣藝術能量。
舊金山市政府代表表示，未來除持續深化文化交流外，也希望與台灣在科技創新等領域建立更多合作，進一步鞏固台灣在國際社會的軟實力。
活動是為慶祝舊金山與台北締結姐妹市逾半世紀，主軸聚焦文化、藝術與音樂，並以展覽、古典音樂演出及專題演講，向當地民眾呈現台灣文化軟實力。 陳郁秀以「國際文化交流與藝術領導」為題，回顧台灣從資源有限走向文化與科技重鎮的歷程，並強調多元文化、同理心與人的力量，是台灣軟實力的核心。 活動除專題演講外，還展出鈦金藝術家陳智權作品，並邀請多位旅美台灣音樂家演出。整體以藝術與音樂串連東方美學、工藝與台灣的國際文化形象。
精華 FAQ
活動是為慶祝舊金山與台北締結姐妹市逾半世紀，主軸聚焦文化、藝術與音樂，並以展覽、古典音樂演出及專題演講，向當地民眾呈現台灣文化軟實力。
陳郁秀以「國際文化交流與藝術領導」為題，回顧台灣從資源有限走向文化與科技重鎮的歷程，並強調多元文化、同理心與人的力量，是台灣軟實力的核心。
活動除專題演講外，還展出鈦金藝術家陳智權作品，並邀請多位旅美台灣音樂家演出。整體以藝術與音樂串連東方美學、工藝與台灣的國際文化形象。
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