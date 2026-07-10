AI辦公空間需求 預期擴展舊金山、矽谷和紐約市以外地區

AI企業的辦公空間需求，預期將會擴展到舊金山、矽谷和紐約市以外的地區。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI企業辦公需求外溢，舊金山、矽谷、紐約以外城市受關注。

AI企業辦公需求外溢，舊金山、矽谷、紐約以外城市受關注。 重點二： 截至今年5月，潛在AI租戶參觀辦公樓量年增85%，成長明顯。

截至今年5月，潛在AI租戶參觀辦公樓量年增85%，成長明顯。 重點三：AI公司偏好更大空間且較謹慎擴張，西雅圖等城市已見跡象。

AI企業的辦公空間需求，預期將會擴展到舊金山 、矽谷 和紐約市 以外的地區。

聖荷西信報報導，專注於AI的科技公司正加緊尋找辦公空間，而紐約和舊金山並非唯二受益於AI快速擴張的城市。根據商業房地產數據提供商VTS的數據，截至今年5月，美國潛在AI租戶的辦公大樓參觀量激增85%。搜尋量高度集中在矽谷、舊金山和紐約，這些地區的參觀量增速是全國平均的兩倍多。

VTS表示，雖然這些地區仍然是AI產業的關鍵市場，但辦公空間需求預期會蔓延到其他地區。西雅圖、芝加哥和華府等城市已經展現出AI產業成長的跡象。

VTS首席策略官馬西埃洛（Ryan Masiello）表示：我們百分之百會看到這種增長勢頭蔓延。AI租戶推動了美國辦公大樓市場的復甦，舊金山受到的衝擊尤為可觀。

此外，專注於AI的公司正尋求相對較大的辦公空間。VTS 的數據顯示，截至今年5月，這些公司考察的辦公空間平均面積為3萬7000平方呎，比傳統科技公司的平均辦公空間大37%。

馬西埃洛表示，任何「積極尋求成長」的公司都必須在真正需要之前就搞定辦公空間。但與以往的科技繁榮時期相比，他們比較謹慎。在以往的科技繁榮時期，資金雄厚的公司會大量租購辦公空間，寄望員工人數成長能跟上需求。

他表示，這一次，「不再是不惜一切代價追求成長。這些公司目前的營收比以往任何週期都更加真實。」VTS 的數據是早期指標。VTS稱，從實地考察到最終簽署租賃協議，通常需要6到12個月的時間，並非所有考察都能最終達成協議。

仲量聯行舊金山經紀團隊負責人羅德（Chris Roeder）稱，舊金山已經顯現明確的復甦跡象。「如果你看看目前市場上的大型辦公空間，你會發現它們比六個月前少了很多，而且正在被仔細挑選。」

今年，Anthropic透過在SoMa區被稱為「AI Alley」的區域租賃整棟大樓，擴大了其在舊金山的業務版圖。舊金山商業時報報道，幾個街區之外，AI新創公司LangChain租用了約7萬平方呎的辦公空間，比之前的辦公室大得多。

根據紐約時報，Anthropic公司已同意在曼哈頓市中心租下一處房產，作為其在紐約員工人數翻番計畫的一部分。隨著熱門市場競爭加劇，尋求辦公空間的租戶可能被迫做出抉擇：是支付更高的租金、簽訂更長的租約，還是搬遷到其他城市。

馬西埃洛表示，並非所有地區都能從AI的溢出效應中獲益。「我認為，目前那些公共交通不發達、人才匱乏的城市正在處於劣勢。」