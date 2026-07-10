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舊金山公共銀行提案 列11月選票

編譯組／綜合報導
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舊金山將可能成為全美首個擁有市立銀行的城市，市議會本周批准相關此議題的提案，其將...
舊金山將可能成為全美首個擁有市立銀行的城市，市議會本周批准相關此議題的提案，其將列入11月的選票。(舊金山市府臉書)

舊金山選民將決定該城市是否應設立一家公共銀行。市議會本周批准一項相關此議題的提案，其將列入11月的選票。

紐約郵報報導，舊金山可能將成為全美第一個擁有市立銀行的城市。目前，全國僅有北達科他州營運一家大型公共銀行。

但是，市府提案並未說明預計3億2500萬美元的啟動資金來自何處。舊金山目前面臨6億4300萬美元的預算赤字。

兩位投反對票議員之一的舊金山市議員王兆倫(Alan Wong)表示，要求選民讓舊金山承擔經營一家金融機構的責任，無異於要求這座城市尋求尚未獲得的信任。他說，過往記錄表明，即使是那些有正確意圖的機構，達到要求也遠比聽起來要難許多。

提出這項提案的市議員陳小焱(Chyanne Chen)指出，城市可建立一家公共銀行，優先將資金再投資在維持當地社區運作所需。利用一切可用資源，保持城市的宜居性，並推動經濟復甦，讓每個人都能從中獲益。

這家銀行將由合格的銀行家運營，由一個監督委員會任命，委員會成員將由當地官員選出。雖然提案本身並未建立收入來源，但至少將銀行的規則、結構及任務納入其中，包括銀行絕不會向化石燃料公司或武器製造商提供貸款的條款。

如何籌措啟動資金，似乎難以回答。今年2月，市議員菲爾德(Jackie Fielder)曾試圖發起另一項投票提案，對貸款公司徵收更高的稅款，以助籌集資金，但後來將力量專注在新提案。

在當前的政治環境下，任何新的稅收都可能難以推行；今年6月，舊金山選民甚至投票否決一項針對高薪執行長的增稅提案。

與商業銀行不同，存入公共銀行的存款不受聯邦政府保險。加州法律要求聯邦政府提供保險，此將為舊金山帶來更多監管障礙，因為此前沒有任何公共銀行尋求過這類銀行批准。

精華 FAQ

  • 市議會已批准相關提案，確定將在11月交由選民投票決定。若通過，舊金山可能成為全美首個擁有市立公共銀行的城市。

  • 提案預估需要3億2500萬美元啟動資金，但文件未說明來源；同時舊金山還面臨6億4300萬美元預算赤字，使籌資更困難。

  • 公共銀行存款不受聯邦政府保險，加州法律卻要求此類保險，可能增加核准門檻；此外，提案也限定不向化石燃料和武器公司放款。

貸款 北達科他州 舊金山

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