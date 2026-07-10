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舊金山擬加重非法煙火責罰 累犯最高關6個月還要罰錢

記者王子涵／舊金山報導
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王兆倫（左二）表示，非法煙火並非單純擾民，而是帶來火災風險、影響社區安寧，讓寵物...
王兆倫（左二）表示，非法煙火並非單純擾民，而是帶來火災風險、影響社區安寧，讓寵物受驚，也對退伍軍人及身心障礙人士造成心理衝擊，同時增加警消人員負擔。（王兆倫辦公室提供）

為打擊非法煙火，舊金山市議會公共安全與社區服務委員會9日一致通過由第四區市議員王兆倫（Alan Wong）提出的法案，建議送交市議會全體審議。法案並未新增煙火禁令，而是建立地方執法與分級處罰機制，對累犯祭出更嚴厲的刑責。

根據法案，首次違規施放非法煙火者將以違規（Infraction）處理，罰款125至250元；若在5年內再次違規，則可依輕罪（Misdemeanor）起訴，處250至750元罰款、最高6個月監禁，或兩者併罰。法案由市議員謝里爾（Stephen Sherrill）、梅義加（Myrna Melgar）及李爾德（Danny Sauter）共同提案支持。

王兆倫表示，非法煙火並非單純擾民，而是帶來火災風險、影響社區安寧，讓寵物受驚，也對退伍軍人及身心障礙人士造成心理衝擊，同時增加警消人員負擔。他強調，舊金山本來就全面禁止煙火，這項法案只是提供警方更具操作性的地方執法工具，並讓累犯承擔相應責任。

聽證會上，舊金山警局、消防局、舊金山愛護動物協會（SPCA）及退伍軍人事務委員會均到場表達支持。

警局政府事務經理尼吉塔(Carl Nicita)指出，非法煙火容易引發火災、造成人員受傷及財物損失，法案將提供員警更多執法選項，強化對既有違法行為的地方問責。

警方統計，自2017年以來，共接獲約1700件與煙火有關的報案，平均每年約145件，其中約三分之一集中於6、7月。今年截至7月6日，警方已處理約70件相關案件。

消防局副局長拉比特(Patrick Rabbitt)表示，每年消防人員都需處理因非法煙火引發的火警及其他緊急事件。煙火可能點燃植被、燒毀住宅、造成嚴重傷害，也危及居民與第一線救援人員安全，因此加強執法十分必要。

SPCA表示，每逢節慶期間，煙火巨響都會導致大量寵物驚嚇逃脫、受傷，甚至造成收容所爆滿。執行長史卡萊特(Jennifer Scarlett)指出，非法煙火不僅危害民眾，也對動物造成恐慌，希望民眾重視其帶來的影響。

退伍軍人代表則表示，突如其來的爆炸聲可能引發創傷後壓力症候群（PTSD）患者的焦慮與創傷回憶，影響生活品質。支持者認為，新法有助打造更安全、更尊重社區居民的生活環境。

這項法案也呼應2023至2024年度舊金山民間大陪審團（Civil Grand Jury）報告建議，報告認為建立更完善的地方執法機制，是解決非法煙火問題的重要措施之一。

法案預計將於未來數周送交市議會全體表決。

精華 FAQ

  • 法案未新增煙火禁令，而是建立地方執法與分級處罰機制，讓警方能依違規次數採取不同處理方式，對累犯施以更嚴厲的刑責與罰鍰。

  • 首次施放非法煙火者將以違規處理，罰款125至250元；若在5年內再次違規，則可依輕罪起訴，處250至750元罰款，最高6個月監禁，或兩者併罰。

  • 支持者認為非法煙火會引發火災、受傷與財損，也會驚嚇寵物、影響PTSD患者與社區安寧，因此需要更有操作性的地方執法工具來降低風險。

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