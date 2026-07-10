舊金山娛樂區激增 帶火餐廳、酒吧生意

餐廳和酒吧經營者表示，舊金山的娛樂區正蓬勃發展；示意圖。（取自Pexels）

舊金山 紀事報報導，舊金山的餐廳和酒吧正在採用一種相對較新的工具來助力經營：娛樂區。

自州立法允許設立娛樂區僅兩年後，其數量已激增至30多個，目前還有更多娛樂區正在籌備中，幾乎每周都有新的申請提交。商家表示，這些娛樂區允許在指定時間和活動期間銷售酒精飲料，供顧客在附近的街道和人行道上飲用，顯著提升了銷售額。

社區團體可以申請設立娛樂區，並必須與市政府合作制定管理計畫。

商家和當地商戶協會表示，利用這些娛樂區的過程中雖然存在與活動許可和街道封閉相關的官僚障礙，但這些麻煩是值得的。

州和地方立法者希望這些娛樂區能幫助振興城市中心。居民和酒吧老闆表示，總體影響是積極的。舊金山的娛樂區數量從2025年初的不到十個激增至目前的30多個。

各娛樂區的範圍、營業時間及活動重點各不相同。卡斯楚（Castro）娛樂區每月舉辦一次夜市，現場有現場音樂、變裝表演、本地攤販和美食車。相比之下，Valencia Street娛樂區每周在固定時間開放。社區團體、娛樂組織、酒吧和餐廳通常會合作組織並資助活動，活動成本各異，但往往超過2萬美元。企業主們表示，他們能夠迅速收回成本。

儘管商家熱情高漲，但部分鄰居認為這些娛樂區存在問題，並在311投訴中對噪音和街道封閉表示擔憂。人們還擔心酒精供應過剩及公共場所飲酒問題。

在卡斯楚娛樂區最近一次周六Pride街區派對上，整個下午都有數百人穿行於封閉的第18街，觀看變裝秀並逛各種快閃店。一些參與者一邊手持啤酒或雞尾酒，一邊瀏覽當地的舊貨店、藝術品攤位、美食車和酒吧。

卡斯楚區的活動由一小隊安保人員負責維持秩序，其中包括由商戶協會支付薪酬的私人保安，以及由市政府支付薪酬的警員。

「這裡應有盡有，這正是卡斯楚區昔日的風貌」，居民德拉斯基（Kathy Drasky）說，「這類活動非常重要，能讓成年人小酌一杯、在戶外坐坐，簡直太棒了。」