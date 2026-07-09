SFO擬建豪華私人航廈 付費旅客免排隊安檢

舊金山國際機場計畫興建一座豪華私人航站大廈，讓付費旅客無需排隊等候TSA的安檢。(谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： SFO擬建豪華私人航廈，讓付費旅客免排隊安檢。

SFO擬建豪華私人航廈，讓付費旅客免排隊安檢。 重點二： 新航廈將提供獨立TSA與海關、貴賓室及代客泊車。

新航廈將提供獨立TSA與海關、貴賓室及代客泊車。 重點三：機場預計12月授權租賃，最快2028年底啟用。

舊金山 國際機場（SFO）計畫興建一座豪華私人航站大廈，讓付費旅客無需排隊等候TSA的安檢。

舊金山紀事報報導，SFO正在尋找營運商，建造一座全新的私人航站大廈，旅客只需支付某個額度的費用，即可免去商業航班的常規安檢。這座專屬航廈將提供私人的運輸安全管理局（TSA）檢查和海關檢查、豪華休息室以及從汽車到飛機的代客泊車服務。

SFO將於9月30日至10月7日期間就該航站樓的建設和管理方案進行招標。SFO發言人說：「我們一直在關注美國和海外其他大型樞紐機場私人航廈的發展，並相信這種特殊服務存在市場需求。客戶可以通過加入運營商的會員制或按次付費來享受這項服務。」

此次擴建正值高端旅遊需求蓬勃發展之際，儘管能源價格上漲推高了機票成本。SFO現有航站也在增設新的休息室，印度航空的休息室已於5月開放。聯合航空 是該機場最大的航空公司，正在建造其西海岸最大的貴賓休息室。SFO的3號航廈的翻新工程也將包括一個面積達2萬7000平方呎的全新貴賓休息室，目前正在尋找運營商。

這個全新的私人貴賓休息室將與主航廈完全隔開，位於北通道旁一塊名為42號地塊的7萬5000平方呎的土地上。街對面另一塊1萬3415平方呎的土地將用作停車場。

發言人表示，機場希望在12月前授予長期土地租賃權。得標者隨後將負責審批流程和建設，預計航廈最快可於2028年底開放。SFO稱，上個月舉行的資訊聽證會吸引了25人參加。其中5人是PS公司的員工，該公司在洛杉磯國際機場（LAX）、達拉斯國際機場（DFW）、邁阿密國際機場（MIA）以及全球最繁忙的樞紐機場亞特蘭大國際機場（ATL）提供類似服務。

這家前身為Private Suite的公司，拒絕就SFO的私人航廈項目置評。出席會議的還有Gavin de Becker and Associates公司的代表，該公司是一家曾為馬斯克和貝佐斯提供安保服務的公司。該代表未回覆置評請求。