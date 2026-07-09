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加州科學院夏日展 水族館「新住戶」成亮點

記者王子涵／舊金山報導
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加州科學院新增切葉蟻群，以及帶有金屬光澤的大型甲蟲，讓孩子近距離觀察多種動物的不...
加州科學院新增切葉蟻群，以及帶有金屬光澤的大型甲蟲，讓孩子近距離觀察多種動物的不同生態。（加州科學院提供）

暑假期間，位於舊金山金門公園內的加州科學院（California Academy of Sciences）推出多項夏日展覽與親子活動，為灣區家庭提供新的周末去處。即使是經常造訪的民眾，今年夏天也能在史坦哈水族館（Steinhart Aquarium）和全新沉浸式展覽中，看到不少新亮點。

史坦哈水族館近日迎來多位「新住戶」，包括外型可愛、近年在社群媒體上相當受歡迎的美西鈍口螈（Axolotl），以及兩條白化鱷雀鱔（Albino Alligator Gar）Daikon與Parsnip。館方也新增切葉蟻群，以及在熱帶雨林展區活動、帶有金屬光澤的大型甲蟲，讓孩子近距離觀察昆蟲、兩棲類與魚類的不同生態。

加州科學院指出，史坦哈水族館展示近6萬隻活體動物，涵蓋800多個物種，是館內最受家庭遊客歡迎的區域之一。

另一項夏季重點是全新展覽「Vivid: Immerse Your Senses」。展覽結合超高解析度影像、環境音效、自然氣味與沉浸式投影，帶領觀眾從熱帶雨林樹冠層、黑暗蝙蝠洞、金色草原、地下生態，到冰層與抹香鯨棲息的深海世界，感受地球六大生態系。該展已對外開放，將展出至9月6日，並包含在一般門票內。

對帶小孩的家庭來說，館方近期也推出「Your Perfect Day at Cal Academy」參觀指南，由熟悉場館的灣區媽媽整理一日行程，推薦親子可從水族館、天文館、戶外自然遊戲區Wander Woods，到館內知名澳洲肺魚Methuselah等亮點一路探索。館方建議，家長可事先規畫動線，避開人潮高峰，讓孩子在玩樂中接觸自然科學。

位於舊金山金門公園內的加州科學院推出多項夏日展覽與親子活動，為灣區家庭提供新的周...
位於舊金山金門公園內的加州科學院推出多項夏日展覽與親子活動，為灣區家庭提供新的周末去處。（加州科學院提供）

精華 FAQ

  • 館方推出多項夏日展覽與親子活動，包含史坦哈水族館的新住戶、沉浸式展覽Vivid，以及針對家庭設計的參觀指南，讓灣區家庭有新的周末去處。

  • 新加入的包括美西鈍口螈、兩條白化鱷雀鱔Daikon與Parsnip，還有切葉蟻群與熱帶雨林展區的大型甲蟲，方便孩子近距離觀察不同生物。

  • 展覽結合超高解析度影像、環境音效、自然氣味與沉浸式投影，帶觀眾走訪六大生態系，已開放參觀並將展出至9月6日，且包含在一般門票內。

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