提供家政服務、冰箱補貨…金銀島豪華公寓轉型 月租1.8萬元

位於Avenue of the Palms 490號、擁有148套單元的建築本周正式進入租賃市場。（Google Maps）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金銀島新建豪華公寓轉租賃，頂層月租高達1萬8000美元。

金銀島新建豪華公寓轉租賃，頂層月租高達1萬8000美元。 重點二： 大樓主打家政、補貨、健身與專車等高端管家式服務。

大樓主打家政、補貨、健身與專車等高端管家式服務。 重點三：舊金山租金因AI招募熱潮上漲，市場需求推升出租率。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，隨著人工智慧（AI）行業招聘熱潮推動舊金山住宅租金 實現兩位數增長，金銀島（Treasure Island）上一處新建的豪華住宅區正從銷售型公寓轉向租賃模式，其中一系列服務周到的濱水頂層公寓月租金高達1萬8000美元。

這座位於Avenue of the Palms 490號、擁有148套單元的建築本周正式進入租賃市場。金銀島上最近落成的兩處公寓樓在租賃兩年後，出租率均已超過90%。

舊金山的高端公寓社區長期以來一直處於一種設施「軍備競賽」之中：瑜伽工作室、豪華健身房、圖書館、壁爐、屋頂篝火坑、音樂室和寵物洗浴設施；Avenue of the Palms 490號也不例外。

根據該樓盤的宣傳資料，這裡提供每周家政服務、餐食準備、冰箱補貨、團體健身課程、專車服務協調、匹克球和槳板（paddleboard）教學，以及「由專業人士組成的精選服務網絡，提供按摩、身體調理、呼吸訓練、冥想和靜脈輸液療法」。

這裡設有被稱為「圍繞茶與對話定期舉辦的聚會」的「茶藝學院」，以及「Seaspice周六活動」，被描述為「在水上度過一個下午，享用桃紅葡萄酒、聆聽DJ音樂，並分享精緻小食」。「槳板俱樂部」提供潛水服、槳板、皮划艇、沙灘椅和冷藏箱。

這些服務對西側34套臨水單元（即「Palms Collection」）的住戶免費開放，該區域被定位為大樓內的一個豪華社區。未居住在「Palms Collection」的住戶可單獨購買這些特色服務。

該大樓的月租金在3000美元至約9000美元之間，「Palms Collection」公寓的月租金起價為4320美元，其中一套面積為2250平方呎的頂層公寓月租金高達1萬8000美元。帶家具的公寓月租金平均需額外支付約1500美元。

據Zillow數據顯示，舊金山公寓租金中位數同比上漲20%，從每月3500美元升至4200美元。

該項目的目標是吸引各類居民，從尋找月租3000美元單間公寓的年輕市中心上班族，到所謂的「996」AI高管，後者可能每周工作六天，每天從上午9時工作到晚上9時。

除了這些服務外，所有住戶都可以使用大樓內的三個多層「門戶」（portals），這些門戶俯瞰海灣、舊金山天際線和Cityside公園，作為貫通式空間充當被動採光井，將日光和自然通風引入大樓深處；鬱鬱蔥蔥的中庭通向住宅露台以及共享的戶外廚房和用餐區。

金銀島豪華住宅區正從銷售型公寓轉向租賃模式，提供家政服務、靜脈輸液療法和1.8萬美元租金的奢華生活。（本報檔案照）