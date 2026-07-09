沙加緬度動用無人機打擊非法煙火 罰款總額逾30萬元

圖為沙加緬度消防局的一處消防站。(沙加緬度市府官網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 沙加緬度消防局首度自用無人機蒐證，7月4日開出約70張罰單。

沙加緬度消防局首度自用無人機蒐證，7月4日開出約70張罰單。 重點二： 單日非法煙火罰款至少30萬美元，德爾帕索高地一案最高近10萬美元。

單日非法煙火罰款至少30萬美元，德爾帕索高地一案最高近10萬美元。 重點三：當局盼明年增派無人機並以高額罰款，降低面對面執法風險與火災。

沙加緬度消防局今年利用無人機打擊非法燃放煙火頗有成效， 7月4日國慶節開出約70張罰單，其中一戶人家被罰10萬美元。

SFGATE報導，消防員7月4日利用無人機監視錄影，打擊非法燃放煙火的行為。隊長西爾維亞（Capt. Justin Sylvia）告訴 SFGATE，消防局今年首次使用自己的無人機來記錄違規行為，僅在獨立日這一天就已導致至少 70 張罰單和總共至少 30 萬美元的罰款。該部門先前依賴由 TNT Fireworks 煙火公司資助的私人承包無人機營運商。

今年，該局使用兩架無人機，以便工作人員可以分別監控沙加緬度北部和南部的部分地區。西爾維亞表示，該部門希望明年假期期間將無人機數量翻一番，以便監控更多社區，並在使用警車記錄非法燃放煙火行為時，減少危險的面對面接觸。

西爾維亞表示，根據遞增式處罰制度，第一次非法燃放煙火將被處以 1000 美元的罰款，第二次 2500 美元，第三次 5000 美元，之後每增加一個煙火爆竹，罰款將增加 5000 美元。周六晚上，單筆罰款金額最高的一次發生在德爾帕索高地（Del Paso Heights），金額約 10 萬美元。

該部門仍在統計今年的最終執法總數，包括7月2日和3日的，這兩天的視頻仍在審查中。西爾維亞指出，去年的數字被幾起金額異常龐大的案件所誇大，其中包括國慶日後開出的兩張罰單，金額分別為120萬美元和47萬美元。

儘管非法燃放煙火的活動十分普遍，但沙加緬度避免了像往年7月4日慶祝活動中那樣發生大規模火災。

展望未來，西爾維亞表示，消防部門希望透過加強執法力度和高額罰款的威懾，能夠有效阻止居民燃放非法煙火。「星星之火可以燎原，」西爾維亞說，「只要一小顆火星落在房屋旁的乾燥草木裡或靠近柵欄，那就會釀成災難。」