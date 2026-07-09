金山開「阿姆斯特丹風格」大麻咖啡店 議會一讀通過

舊金山議會一讀通過，允許在舊金山開設類似阿姆斯特丹風格的大麻咖啡店。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山議會一讀通過大麻咖啡店擴大營業提案。

舊金山議會一讀通過大麻咖啡店擴大營業提案。 重點二： 新規允許大麻商店提供食物、飲品與娛樂活動。

新規允許大麻商店提供食物、飲品與娛樂活動。 重點三：支持者盼助業者生存並帶動旅遊與經濟復甦。

舊金山 離可合法開設阿姆斯特丹式大麻 咖啡店又近了一步。舊金山市議會本周通過一項提案，允許大麻商店提供食物、非酒精飲品和娛樂活動。

灣區NBC電視台報導，舊金山市議會7日以七比四票數一讀通過這項提案，如果下周最終投票獲得通過，該提案將正式允許現有大麻消費場所擴大其商業模式。

舊金山這項提案採納了加州 眾議員楊馳馬（Matt Haney）提出的一項州法，支持者認為，這項改變對於幫助該市合法大麻業者生存至關重要。

今年春季提出這提案的舊金山市議會議長孟達文（Rafael Mandelman）表示，新營業許可除了可以幫助大麻業者生存，也有助促進該市旅遊業發展。

孟達文說：「阿姆斯特丹旅遊業發達，一部分要歸功於大麻咖啡店。舊金山畢竟不是阿姆斯特丹，我們未來或許會在本地看到一些類似元素，這可能成為我們經濟復甦的一部分。」

孟達文還說：「我們希望這個作法能幫助一些業者找到更具競爭力的商業模式，從而協助他們長期經營下去。」

對日落區大麻藥房Hyrba執行長多蘭（William Dolan）而言，市議會通過這項提案讓他離實現其懷抱了近十年的夢想更近了一步。他表示，他一直在等待這項提案獲得通過，以便為他位於米慎區的一處店面申請建築許可證。

多蘭說：「我們希望打造一個人們可以社交、放鬆、休息、吃東西、喝咖啡，並以合法方式使用大麻的空間。」

不過，市議員梅義嘉（Myrna Melgar）持反對意見，認為這項提案對公共健康造成影響。她說：「我不支持這項提案的理由是它允許人們在室內吸菸，違背了我們的公共健康目標。」

總部位於灣區的「美國非吸菸者權益基金會」（American Nonsmokers’ Rights Foundation）稱這項提案令人憤怒。他們上個月發出聲明說，勞工、音樂家和演員將面臨室內空氣污染加劇的窘境，迫使他們在健康和收入之間作出艱難抉擇。