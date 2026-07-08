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搭Waymo飲酒、射凝膠彈 2灣區15歲少年被捕

編譯林思牧／綜合報導
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警員逮捕兩名少年，鏡頭前的警察左手牽著一隻狼犬。(聖馬刁警察局提供)
警員逮捕兩名少年，鏡頭前的警察左手牽著一隻狼犬。(聖馬刁警察局提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：兩名灣區15歲少年違規搭乘Waymo自駕車，途中飲酒鬧事。
  • 重點二：少年在車內發射Orbeez凝膠彈，Waymo通報後警方攔截逮人。
  • 重點三：警方強調玩具槍也有風險，Waymo規定17歲以下須成人陪同。

兩名灣區的15歲少年，不但違規叫Waymo自駕計程車，還在車上惹是生非。Waymo報警後兩人被警方逮捕。

舊金山紀事報報導，這兩名少年被懷疑在自動駕駛汽車內飲酒，並指使該車四處遊蕩，同時發射一種名為Orbeez的凝膠彈（gel-based pellets）。聖馬刁警察局表示，在Waymo公司通知他們相關情況後，他們成功攔截了這輛車並拘留了兩名少年。

「接到報警後，我們攔截了這輛車，並安全地將兩人帶離現場。經查明，他們當時正在無人駕駛汽車內一邊小酌一邊發射Orbeez凝膠彈，同時享受著下午的飲品。」警方在社群媒體上描述。

聖馬刁警察局發布的圖片和影片顯示，多名警員，其中一些人攜帶電擊槍，並帶著警犬趕到了現場。警方寫道：「雖然他們的計畫頗具創意，但玩具槍、水槍和BB槍都存在真正的危險，尤其對於未經訓練的人來說更是如此。僅僅是把玩這些槍支就可能讓路人或那些看不清的人感到恐懼。高速發射彈丸更可能造成真正的傷害。」

警方在帖子中稱他們的行為「對這兩個人來說是糟糕的主意」，但也認為︰「乘坐Waymo自駕車或許是他們到目前為止最明智的一個選擇，因為酒後駕車會讓情況變得更糟。」

警方表示，這兩名少年已被拘留，但並未透露他們可能面臨哪些指控。根據Waymo的規定，17歲及以下的乘客必須由成人陪同。許多市民表示，法規對這樣的行為懲罰太輕，以至於不良少年屢屢製造社會問題，大眾希望執法單位對他們嚴懲以達殺雞儆猴的作用。

精華 FAQ

  • 共有兩名灣區15歲少年被警方拘留。根據報導，他們違規叫來Waymo自駕車後，在車內飲酒、玩鬧，最後被Waymo通報並遭警方攔截帶走。

  • 警方指出，兩名少年疑似在無人駕駛車內飲酒，還指使車輛四處遊蕩，並發射Orbeez凝膠彈。這些行為不僅違反規定，也增加乘客與路人的安全風險。

  • Waymo規定17歲及以下乘客必須由成人陪同。警方認為少年行為是錯誤示範，但也提醒酒後駕車更危險，並強調玩具槍、BB槍等都可能造成真正傷害。

Waymo 灣區 社群媒體

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