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收肖像畫違規 舊金山市議員華頌善被罰4500元

舊金山訊
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舊金山市議員華頌善因收受一幅價值5500元的個人肖像畫，並在接受非營利機構支付差...
舊金山市議員華頌善因收受一幅價值5500元的個人肖像畫，並在接受非營利機構支付差旅費後參與相關合約表決，日前同意支付4500元罰款，以和解市府道德委員會的調查。（本報檔案照）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山市議員華頌善收受5500元肖像畫，違反市府590元禮物上限。
  • 重點二：他未申報該禮物，另因相關財務揭露缺失再被處以罰款。
  • 重點三：接受BACR支付差旅費後不久，仍參與其市府合約加碼表決。

舊金山市議員華頌善(Shamann Walton)因收受一幅價值5500元的個人肖像畫，並在接受非營利機構支付差旅費後參與相關合約表決，同意支付4500元罰款，以和解市府道德委員會的調查。

根據周一公布的和解協議，華頌善在2023年6月出席非營利組織Urban Ed Academy活動時，獲贈一幅以他本人為主題的肖像畫，畫作價值5500元，遠高於市府官員當時可合法接受的590元禮物上限。

協議同時涉及另一項違規。華頌善在接受非營利組織「灣區社區資源」(BACR)支付1679.30元，前往科羅拉多州參加會議後不久，仍投票支持將該組織的一項市府合約增加近480萬元。

道德委員會調查人員在報告中指出：「公職人員不得參與涉及自身財務利益的事項，而禮物限制旨在防止不當影響或偏袒。違反這些規定，不僅可能造成公職人員利用職權謀取私利，也會讓外界產生這樣的觀感，進而損害民眾對市府的信任。」

2023年6月，華頌善出席Urban Ed Academy表彰聘用非裔男性教育工作者成果的活動時，收到這幅肖像畫。該組織曾透過2021年由時任市長布里德(London Breed)與華頌善共同推動的「Dream Keeper Initiative」計畫，獲得市府數十萬元補助，以協助非裔社區。

舊金山紀事報是在調查另一幅肖像畫時發現華頌善所收受的畫作。當時，Urban Ed Academy也曾向前舊金山人權委員會執行主任戴維斯(Sheryl Davis)贈送肖像畫，而該組織當時正向其部門爭取合約。市府後續稽核認為，該禮物造成了「疑似賄賂」的觀感。

華頌善當時表示，他不認為該畫作屬於禮物，因為畫作一直掛在他的辦公室，作為藝術展的一部分。不過，道德委員會調查人員認定，該畫「原本就是作為個人禮物贈送，也確實被華頌善以禮物形式接受」。

因此，華頌善因接受超過法定上限的禮物被罰500元，另因未在年度財務申報中揭露該禮物，再被罰500元。

華頌善周一仍表示，他認為那幅畫不是禮物，但也說市府有不同看法。他說：「我必須接受他們的決定，繼續向前。」

至於投票一事，他表示問題更為嚴重，因此同意支付3500美元罰款。他說：「那是我的疏忽，不是我故意會去做的事情。」

精華 FAQ

  • 他在2023年出席Urban Ed Academy活動時，收到一幅以自己為主題的肖像畫，價值5500元，遠超市府官員當時可合法接受的590元禮物上限。

  • 他接受非營利組織BACR支付1679.30元差旅費後不久，仍投票支持將該組織的一項市府合約增加近480萬元，因此被認定涉及自身財務利益。

  • 他與市府道德委員會達成和解，同意總共支付4500美元，其中包含禮物超額與未申報各500元罰款，以及因投票事件支付3500美元。

舊金山 灣區 科羅拉多州

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