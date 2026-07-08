納巴縣肇事逃逸 裴洛西丈夫道歉、願負賠償責任

裴洛西丈夫就納巴縣肇事逃逸事件向受害人道歉，並稱會負起賠償責任（美聯社）

聯邦眾議員裴洛西 (Nancy Pelosi)丈夫保羅(Paul Pelosi)傳出上周在灣區納巴縣駕車肇事逃逸，他已就此事發出道歉聲明。

聖荷西信使報報導，這起事故發生在上周五(3日)下午2時30分左右，地點位於舊金山 以北43哩的納巴縣揚特維爾(Yountville)，據稱保羅撞壞了一輛停在路邊的汽車，但事故中無人受傷。

裴洛西家族發言人發出聲明說：「裴洛西先生已親自向車主道歉，並保證會承擔損壞車輛的賠償責任。裴洛西議長將不會就此事發表任何評論。」

納巴縣警局4日發布新聞稿，86歲的保羅駕駛的棕色瑪莎拉蒂敞篷車在揚特維爾Yount Street 6700號路段撞上一輛停在路邊的特斯拉汽車後逃逸，事故導致兩輛車均嚴重受損。

警方表示，在事故發生不久後，他們在路上找到保羅，確定他就是造成車禍的人，但排除他酒後駕車的可能性。保羅向警員坦承，他的確撞到了東西，但他不知道他撞到什麼，於是開車離去。

保羅7日上午被目擊頭戴一頂黑色舊金山巨人隊棒球帽、身穿藍色襯衫和深藍色長褲、手裡拿著一瓶Gatorlyte運動飲料，從其位於舊金山太平洋崗(Pacific Heights)的豪宅中走出，隨後坐進一輛深色轎車的後座離去。不久後，裴洛西也在保安人員的陪同下從家中走出。

目前，保羅尚未因涉嫌肇事逃逸被控以任何罪名，納巴縣警局建議檢察官以輕罪肇事逃逸罪名起訴保羅。