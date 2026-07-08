我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

管不住熊孩子吵鬧？ 灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

調查：麻州賭場免費巴士接駁 鎖定亞裔剝削

納巴縣肇事逃逸 裴洛西丈夫道歉、願負賠償責任

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
裴洛西丈夫就納巴縣肇事逃逸事件向受害人道歉，並稱會負起賠償責任（美聯社）
裴洛西丈夫就納巴縣肇事逃逸事件向受害人道歉，並稱會負起賠償責任（美聯社）

聯邦眾議員裴洛西(Nancy Pelosi)丈夫保羅(Paul Pelosi)傳出上周在灣區納巴縣駕車肇事逃逸，他已就此事發出道歉聲明。

聖荷西信使報報導，這起事故發生在上周五(3日)下午2時30分左右，地點位於舊金山以北43哩的納巴縣揚特維爾(Yountville)，據稱保羅撞壞了一輛停在路邊的汽車，但事故中無人受傷。

裴洛西家族發言人發出聲明說：「裴洛西先生已親自向車主道歉，並保證會承擔損壞車輛的賠償責任。裴洛西議長將不會就此事發表任何評論。」

納巴縣警局4日發布新聞稿，86歲的保羅駕駛的棕色瑪莎拉蒂敞篷車在揚特維爾Yount Street 6700號路段撞上一輛停在路邊的特斯拉汽車後逃逸，事故導致兩輛車均嚴重受損。

警方表示，在事故發生不久後，他們在路上找到保羅，確定他就是造成車禍的人，但排除他酒後駕車的可能性。保羅向警員坦承，他的確撞到了東西，但他不知道他撞到什麼，於是開車離去。

保羅7日上午被目擊頭戴一頂黑色舊金山巨人隊棒球帽、身穿藍色襯衫和深藍色長褲、手裡拿著一瓶Gatorlyte運動飲料，從其位於舊金山太平洋崗(Pacific Heights)的豪宅中走出，隨後坐進一輛深色轎車的後座離去。不久後，裴洛西也在保安人員的陪同下從家中走出。

目前，保羅尚未因涉嫌肇事逃逸被控以任何罪名，納巴縣警局建議檢察官以輕罪肇事逃逸罪名起訴保羅。

精華 FAQ

  • 他在揚特維爾駕駛瑪莎拉蒂時，撞上一輛停在路邊的特斯拉後離開現場，造成兩車嚴重受損，但現場並無人員受傷。

  • 納巴縣警方很快找到保羅，確認他就是肇事者，並排除酒駕可能。保羅坦承撞到東西後離開，警方建議以輕罪起訴。

  • 家族發言人表示，保羅已親自向車主道歉，並保證會承擔車輛損壞的賠償責任；裴洛西本人則不會對此事發表評論。

裴洛西 舊金山

上一則

「原聲」訪灣區 台灣原住民青年交流歌聲、文化

下一則

災難風險低 蘇拉諾縣房屋保險灣區最便宜

延伸閱讀

裴洛西丈夫 被控在納巴縣撞車後逃逸

裴洛西丈夫 被控在納巴縣撞車後逃逸
裴洛西86歲丈夫 涉撞車肇事逃逸

裴洛西86歲丈夫 涉撞車肇事逃逸
遭時速112哩車撞上 亞裔警官殉職

遭時速112哩車撞上 亞裔警官殉職

威善高在遊行中遭騷擾 裴洛西、陳詩敏同聲譴責

威善高在遊行中遭騷擾 裴洛西、陳詩敏同聲譴責
加州男劫車故意衝撞至少10人 恐怖畫面曝光

加州男劫車故意衝撞至少10人 恐怖畫面曝光

熱門新聞

紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20
尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

2026-07-06 02:18
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34
聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

2026-07-06 17:23
「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
思科系統公司(Cisco Systems)宣布灣區裁員471人，7月13日生效。(谷歌地圖)

灣區裁員風暴升級 半年狂砍逾1萬職缺 超去年總和

2026-06-30 16:21

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強