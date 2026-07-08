服務55年 華埠公共衛生局翻新動土 7600萬元工程新增牙科診間

多位自1980年代便在此服務的歷任醫療主管及退休醫師，也返回參加動土儀式並與舊樓合影留念。（舊金山衛生局提供）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）8日出席華埠 公共衛生局（CPHC）翻新工程動土儀式。工程預計花費7600萬元、耗時兩年半，華埠公共衛生局目前是全市耐震能力最脆弱的市立診所，除進行結構補強外，工程還將擴增牙科服務、增加診療空間，並將心理健康與兒童發展服務整合至同一地點，進一步提升服務華埠社區及全市居民的能力。

動土儀式上，四頭醒獅登場為工程祈福，現場氣氛熱鬧。多位自1980年代便在此服務的歷任醫療主管及退休醫師，也返回與舊樓合影留念。

華埠公共衛生局自1971年啟用，55年來首次進行大規模整修，主要服務華裔及亞太裔移民社區，以及低收入、英語能力有限的居民，每年服務近4000名病患、提供約2萬人次門診，是華埠最重要的基層醫療據點。

此次工程由舊金山公共衛生局與工務局共同負責，將進行整棟建築耐震補強，改善無障礙設施、更新洗手間與電梯、提升空氣品質及通風系統，同時增加診療室與諮詢空間，並擴大牙科服務。此外，華埠兒童發展中心也將遷入同一棟建築，讓家庭能在同一地點獲得兒童心理健康及相關服務。

羅偉表示，華埠公共衛生局是華裔及亞太裔移民社區的重要醫療支柱，也是全市許多家庭賴以就醫的據點。

衛生局局長蔡維衡（Daniel Tsai）表示，翻新後的設施不僅耐震能力大幅提升，也將提供更現代化的醫療環境，並把兒童心理健康等重要服務整合至同一據點，讓家庭更容易取得所需資源。

工程施工期間，衛生局自今年6月起已暫停原址看診，所有醫療服務暫時移至鄰近的東華醫院四樓，由原醫療團隊持續提供服務。

多位自1980年代便在此服務的歷任醫療主管及退休醫師，也返回參加動土儀式並與舊樓合影留念。（市長辦公室提供）

華埠公共衛生局將得到耐震補強，改善無障礙設施、更新洗手間與電梯、提升空氣品質及通風系統，同時增加診療室與諮詢空間，並擴大牙科服務。（市長辦公室提供）