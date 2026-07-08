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災難風險低 蘇拉諾縣房屋保險灣區最便宜

編譯組／綜合報導
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灣區蘇拉諾縣的威脅風險指數最低，房屋保險費用在灣區也最低；示意圖。(Pexels...
灣區蘇拉諾縣的威脅風險指數最低，房屋保險費用在灣區也最低；示意圖。(Pexels)

聖荷西信使報（Mercury News）報導，根據個人理財網站Insurify的一項研究，儘管加州保險危機仍在持續，蘇拉諾縣的屋主在房屋保險方面仍處於相對有利的地位。

洛杉磯野火導致數十億美元的新保險索賠，加劇了加州本已搖搖欲墜的房屋保險市場的問題，全州範圍內保費普遍上漲，且許多屋主的保單已被取消，但蘇拉諾縣的情況相對較好。

該研究發現，蘇拉諾縣屋主的平均年度房屋保險保費為1824美元，是灣區最低的。其次是納巴縣，為1936美元，而蘇諾瑪縣為1960美元。康曲柯士達縣為2141美元，聖塔克拉拉縣為2915美元，聖馬刁縣為2966美元，阿拉米達縣為2978美元，馬連縣為3090美元。

舊金山的保費最高，平均年住宅保險費為3509美元。

蘇拉諾縣保費低是因為這裡不太容易發生災難性損失，很少發生洪水。具有最大風險是緊鄰開放空間的住宅，因為它們的火災風險評分較高。

蘇拉諾縣在Insurify的風險指數中也獲得了灣區最低的分數。該風險指數衡量特定地區面臨的與天氣相關的威脅程度，並賦予相應的數值。得分較高的縣中的住宅通常面臨嚴峻的天氣威脅、重建成本高昂、房齡較老、保險費率較高，或兼具上述多種因素。

蘇拉諾縣在Insurify的風險指數中得分為79.2，在加州全部58個縣中排名第23位。納巴縣的風險指數得分為81.6，蘇諾瑪縣為81.8，康曲柯士達縣為82.9，聖塔克拉拉縣為88.3，阿拉米達縣為89.0，聖馬刁縣為88.8，馬連縣為90.4。

舊金山的房屋保險風險指數高達93.7，在全美風險指數最高的十大主要住房市場中名列前茅。

除了野火和地震風險外，洪水是巨大的風險，標準保單不承保洪水風險，要另外購買洪水保險。地震也是如此。

精華 FAQ

  • 因為當地較不容易出現災難性損失，洪水發生也相對少，整體風險低於多數灣區縣市，因此保費能維持在較低水準。

  • 根據Insurify研究，蘇拉諾縣屋主平均年保費為1824美元，不僅低於納巴、蘇諾瑪等鄰近縣，也在整個灣區排名最低。

  • 文章指出洪水與地震都不在標準房屋保單承保範圍內，屋主若居住在高風險地區，通常還需要另外購買洪水保險與地震保險。

灣區 保險 洛杉磯

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