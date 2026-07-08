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今年上半年 舊金山已逾140房屋售價比要價高出百萬

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山上半年已有140多棟售價比上市價高100萬以上的成交案。圖為舊金山一處房產...
舊金山上半年已有140多棟售價比上市價高100萬以上的成交案。圖為舊金山一處房產前掛著「sale pending」牌子的檔案照。（美聯社）

人工智慧財富大潮推升，舊金山今年上半年已有超過140棟房屋售價比上市價高出至少100萬美元。

舊金山紀事報報導，對於舊金山的房屋賣家來說，拿到比他們要求的更多的錢並不罕見。灣區房主經常人為地壓低價格以吸引更多競爭。如果做得好，這種「價格吸引」策略可以為賣家帶來數十萬美元的額外收入。

但現在，隨著舊金山崛起為人工智慧財富中心，一些賣家在這筆獎金上獲得了一個額外的零。房地產經紀公司 Compass的數據顯示，從1月到6月，舊金山有超過140棟房屋的售價至少比要價高出100萬美元。其中僅僅6月的一個月，就有44筆。

2025年前六個月，只有8棟房屋的售價至少比要價高出100萬美元。Compass首席經濟學家西蒙森（Mike Simonsen）稱這些數據「簡直匪夷所思」。他說，隨著人工智慧的蓬勃發展，舊金山對高檔住宅的需求激增。在諾伊谷、列治文和太平洋高地等高檔社區，那些原本就競爭最激烈的「拎包入住」房產引發了激烈的競價，房價也因此被推向了新的高度。

以高於要價七位數的價格售出的房屋，僅占舊金山每月數百套易手房源的一小部分。但其他數據也表明，待售房屋標價與最終成交價之間的差距正在擴大。根據房地產經紀公司Redfin的最新數據，2026年5月，房屋平均售價比標價高出近16%。這一數字是2025年5月平均7%的兩倍多。

並非所有類型的房屋都同樣有可能以高於要價的價格售出。從歷史數據來看，中等價位的房屋實際上最容易以遠高於要價的價格售出。即使是入門級房屋–價格最低的房屋–的成交價通常也比賣家的標價高出約5%。

但這一切都在改變。Redfin的數據顯示，從3月到5月，中價位房屋的成交價高於要價的幅度仍然是所有價位房屋中最高的，高出約12%。但豪宅–即價格位列前5%的房產–年比漲幅最大，預計2026年平均售價將比要價高出7%，而2025年不到2%。

雖然舊金山豪宅市場目前最為火熱，但部分需求可能會蔓延至中檔和入門級住宅市場。這將使即使是中上收入家庭也更難找到價格合適的房子，而他們本來就面臨著高額抵押貸款利率和不穩定的勞動力市場。

精華 FAQ

  • 根據Compass數據，今年1到6月，舊金山有超過140棟房屋成交價至少比上市價高出100萬美元，其中6月單月就達44筆，顯示高價競標十分熱絡。

  • 報導指出，人工智慧產業帶來新一波財富，推升高收入買家對舊金山高檔住宅的需求。諾伊谷、列治文、太平洋高地等熱門社區因此競價激烈，價格被推上新高。

  • 雖然高出要價百萬美元的交易只占少數，但整體標價與成交價差距正在擴大。Redfin顯示豪宅漲幅最快，預計2026年平均高出要價7%，中低價位買家也可能被波及。

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