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微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

記者子為／綜合報導
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華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間...
華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間曾「短期幫忙」工作。圖為舊金山國際航站樓排隊人潮。(本報檔案照)

原本只是想到美國旅遊、探望朋友，沒想到入境時卻被帶進俗稱「小黑屋」的審查室，最後不但遭遣返，10年旅遊簽證也被當場註銷。一名要求匿名的中國大陸女子表示，她去年曾持旅遊簽證從舊金山入境，期間因朋友介紹做了幾天臨時工，原以為只是賺點零用錢，不料一年後，從洛杉磯入境時，海關查看其微信聊天紀錄後，發現其中有在美國工作相關的對話，最終認定她違反旅遊簽證規定。

該女子表示，目前正處探索人生方向的階段，近幾年在不斷走訪不同的國家和城市。由於在美國有不少好友，去年5月左右順利取得美國10年旅遊簽證，並從舊金山入境。她回憶，第一次入境相當順利，海關並未詢問太多問題，因此她在美國停留約三個多月，之後便返回中國。

今年6月，她再次使用同一張旅遊簽證赴美，原本計畫旅遊並探望朋友，沒想到抵達洛杉磯國際機場後，卻被海關人員帶走，接受進一步查驗。她表示，海關人員詳細詢問此次來美目的、旅遊計畫，以及去年停留美國期間的活動情況。

讓她最意外的是，海關人員要求她打開手機中的微信，查看部分聊天紀錄。她表示，由於當時並未多想，便依照要求開啟微信供海關查看。她說，海關人員在聊天紀錄中發現，她去年停留美國期間曾與朋友及臨時雇主討論工作安排，因此進一步詢問相關情況。

她坦言，去年停留美國期間，一名從事家政照護工作的朋友曾介紹短期臨時工作給她。由於只是做幾天，她便答應幫忙。「我知道旅遊簽證原則上不能工作，但當時真的沒有放在心上，也覺得只是短期幫忙、沒有賺多少錢，不會有什麼問題。」

最終，海關認定她曾持旅遊簽證在美國從事未獲授權工作，取消其旅遊簽證，拒絕她入境，並安排遣返。

「第一次入境真的很順利，因此沒想到第二次會查得這麼仔細。」她說，「其實當時沒有賺多少錢，現在卻失去之後再去美國的機會，真的很懊惱。」

她也希望透過自己的經歷，提醒其他持旅遊簽證赴美的人，不要抱持僥倖心態從事任何未獲授權工作，以免因小失大。

根據美國海關暨邊境保護局（CBP）說明，檢視電子設備並非所有二次審查案件的必要程序，而是依個案情況決定是否進行。根據CBP最新公布統計，2025財政年度共有約4億1900萬人次經美國各口岸入境，其中1161萬2366人、約3%被轉往二次審查。

此外，美國國務院指出，B1/B2商務/旅遊簽證僅適用短期商務活動、觀光、探親或醫療等目的，持有人不得在美國受僱或從事任何工作。若CBP官員認定旅客實際活動與簽證用途不符，依法可拒絕其入境；在適用情況下，也可撤銷現有簽證。

精華 FAQ

  • 海關詢問她此次來美目的與過往停留情況後，要求查看手機微信，並從聊天紀錄發現她曾談及在美國工作的安排，因此展開進一步查驗。

  • 因為海關認定她在持旅遊簽證期間，曾於美國從事未獲授權的臨時工作，與B1/B2旅遊簽用途不符，所以當場撤銷簽證並拒絕入境。

  • 此案提醒持旅遊簽赴美者，不要抱持僥倖心態從事任何工作，即使只是短期幫忙，也可能被視為違規，導致簽證失效並喪失後續入境機會。

微信 簽證 舊金山

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