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違反環境法關閉3年 聖克拉拉縣水泥廠開拆了

庫比蒂諾訊
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備受爭議的Permanente水泥廠已開始拆除。(Google Maps)
備受爭議的Permanente水泥廠已開始拆除。(Google Maps)

位於庫比蒂諾附近的Permanente水泥廠已開始拆除。這家大型製造廠曾多次違反環境法規，並於三年前關閉。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，擁有該水泥廠的跨國公司海德堡材料(Heidelberg Materials)北美公司日前宣布，已獲得必要的許可證並聘請了承包商，可以推進拆除工作。根據新聞稿，計畫拆除占地123畝（約56公頃）的廠區內約40棟建築物。

受影響區域僅占整個3500畝（約1160公頃）廠區的一小部分，該廠區還包括同樣由海德堡材料公司擁有的Permanente採石場。絕大部分土地位於聖克拉拉縣非建制地區的丘陵地帶，並涵蓋巴洛阿圖和庫比蒂諾的部分地區。

海德堡材料公司高管珀金斯（David Perkins）發布新聞稿：「自2022年正式宣布永久關閉水泥窯以來，我們一直優先傾聽居民、企業和其他當地利益相關者的意見，以便收集關於如何使該地塊長期為社區創造價值的建議和反饋。拆除工作的啟動標誌著這一進程邁出了重要一步。」

該採石場和水泥廠於1939年被收購，曾參與北加州多個重大工程的建設，包括沙斯塔大壩和金門大橋等地標建築。

然而，該工廠和採石場對週邊環境和社區造成了嚴重影響。過去15年間，採石場因排放有毒金屬以及違反水、空氣和噪音污染標準而多次被起訴。

塞拉俱樂部於2011年率先提起訴訟，指控採石場非法向流經山景城並最終注入舊金山灣的Permanente溪傾倒有毒金屬。隨後，環保署和加州政府於2015年也提起了訴訟。

聖克拉拉縣發現該水泥廠有多項違規行為，並在2012年至2021年間開出了2000多張罰單。隨著違規行為的增多，社區的反對聲浪也日益高漲。

據曾於1996年至2000年以及2013年至2025年擔任縣議員史密提恩稱，2021年一項削平Permanente嶺頂部進行採礦的提案，成了壓垮許多人的最後一根稻草。

「這項提案將導致大約20畝未受破壞的自然空間消失，」史密提恩說， 「看到卡車司機工會和塞拉俱樂部並肩站在一起，在我職業生涯中並不常見。」

2020年，由於疫情影響，該工廠的運作暫停，並在縣政府持續施壓下於2023年永久關閉。同年，採石場的挖掘工作也停止了。為了修復該地區，縣政府官員於去年夏天啟動了永久溪流修復項目，旨在清除有毒的礦山廢料，並恢復庫比蒂諾數哩的流域。

然而，將整個3500畝的區域恢復到自然棲息地的計畫短期內還無法實現。整個過程預計需要40年才能完成。

精華 FAQ

  • 該廠已正式進入拆除階段，海德堡材料北美公司表示已取得必要許可並聘妥承包商，先拆除約四十棟建築，為後續土地整治與再利用鋪路。

  • 因為它多年來被指排放有毒金屬，並持續違反水、空氣與噪音標準，還被開出兩千多張罰單，導致環團、政府與周邊社區長期施壓。

  • 目前拆除只影響整體3500畝廠區中的一小部分，縣府已啟動Permanente溪修復計畫，但要把整片土地恢復成自然棲地，預估仍需約四十年。

加州 聖荷西

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