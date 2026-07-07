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加州酒駕面臨天價保費 年平均漲至6135元

編譯組／綜合報導
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根據線上金融服務公司LendingTree的最新研究指出，加州駕駛在酒駕定罪後，...
根據線上金融服務公司LendingTree的最新研究指出，加州駕駛在酒駕定罪後，面臨全美第二高的汽車保費漲幅，年度保費將以驚人的136%暴速飆升。（示意圖，取自加州公路巡警局網頁)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加州酒駕定罪後，年平均保費從2600美元暴增至6135美元。
  • 重點二：加州保費漲幅達136%，僅次於北卡羅萊納州的284.1%
  • 重點三：酒駕紀錄者風險更高，保險公司因此把潛在理賠成本轉嫁。

雅虎財經報導，在加州，酒後駕車(DUI)不僅會讓駕駛身陷官司麻煩，還將引來全美最驚人的汽車保險帳單衝擊。

根據線上金融服務公司LendingTree的最新研究指出，加州駕駛在酒駕定罪後，面臨全美第二高的汽車保費漲幅，年度保費將以驚人的136%暴速飆升。

全美僅有北卡羅萊納州的狀況更為慘烈，當地的保費漲幅高達284.1%。

該報告顯示，在加州，駕駛因酒駕被定罪後，其平均年保費將從約2600美元直接跳漲至6135美元。若放眼全美，駕駛在酒駕後，全美平均年度汽車保費會激增74.5%，年保費從約2130美元增至近4000美元。

報告發現，雖然加州的保費「百分比漲幅」名列全美第二，但若以「實際增加的金額」來看，加州則高居全美之冠，年保費平均增幅高達3535美元，比排名第二的北卡羅萊納州還多出約100美元。

分析師指出，這些令人咋舌的成本甚至還沒將酒駕定罪後的後續效應完全納入。全美酒駕後平均每月保費會增加135美元，三年下來累計金額將近5000美元。

對於保費為何會如此巨幅飆升，LendingTree汽車保險專家兼代理人巴特(Rob Bhatt)解釋道：「數據顯示，曾有酒駕紀錄的人，未來發生車禍的機率遠高於一般駕駛。」巴特補充說明：「車禍會轉化為理賠金支出，進而消耗保險公司的資金。因此，保險公司會將這些潛在成本，直接反映在酒駕後的續保費率中。」

此外，保費的調漲幅度也與駕駛的年齡息息相關。

在「實際增加金額」方面，極年輕與高齡的駕駛所面臨的財務懲罰最為嚴苛。研究指出：「一般而言，20歲的年輕人在酒駕後，每年平均要多付2532美元；而80歲的老年駕駛每年則平均要多繳2211美元。」而針對60歲以上的群體，研究發現該年齡層的駕駛在因涉嫌酒後駕車被捕時，所面臨的保費「百分比漲幅」最大，平均高達101.1%。

根據美國汽車協會(AAA)指出，美國所有州別皆立法規定，駕駛體內血液酒精濃度(BAC)達到0.08%或以上即屬違法，加州亦實施相同的法定標準。

精華 FAQ

  • 依LendingTree研究，加州駕駛在酒駕定罪後，平均年保費會由約2600美元跳升至6135美元，等於每年多付3535美元，增幅在全美排名相當前段。

  • 加州酒駕後保費年漲幅達136%，在全美排名第二，僅低於北卡羅萊納州的284.1%。但若看實際增加金額，加州反而是全美最高。

  • 專家指出，曾有酒駕紀錄的駕駛未來發生車禍機率較高，保險公司預期理賠支出會增加，因此在續保時直接把這些潛在成本反映到保費上。

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