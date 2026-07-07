我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

聯邦預算削減 羅偉推Calfresh新策略協助金山居民

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦新措施，6月起須符合更嚴格條件者，才可領取加州CalFresh糧食補助；舊金...
聯邦新措施，6月起須符合更嚴格條件者，才可領取加州CalFresh糧食補助；舊金山市府宣布，將協助居民找到符合新工作要求的機會，以維持CalFresh資格。（取自舊金山人文服務局）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山推出CalFresh Community Works，協助居民符合新工作要求。
  • 重點二：聯邦新規自2026年6月起上路，部分成人須每月累積80小時合格活動。
  • 重點三：市府編列3400萬元與招標計畫，強化糧食與福利資格協助。

舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)6日宣布，推出糧食權社區服務計畫(CalFresh Community Works Program)，協助舊金山居民在聯邦更嚴格的條件下，找到符合新工作要求的機會，繼續獲得CalFresh糧食補助的資格。

自2026年6月起聯邦實施新政策，領取加州糧食補助CalFresh的18至64歲成年人，若具工作能力且家中沒有14歲以下子女，必須每月工作、參與志願服務或職業培訓等合格活動至少80小時，才可維持福利資格。若未能符合要求且不具豁免資格，36個月內最多只能領取3個月福利。

市長辦公室表示，華府去年通過的削減措施，讓數以萬計仰賴糧食權的舊金山居民面臨失去福利風險。由舊金山人文服務局(SFHSA)執行的新計畫，將協助居民找到符合新工作要求的機會，以維持CalFresh資格。根據目前個案數據，SFHSA估計約1萬7000人將受CalFresh工作要求影響，若無法符合規定或獲得支援，可能失去福利。

面對數億元聯邦醫療經費削減，羅偉在今年市府預算中投入資源，強化社會安全網，包括撥款3400萬元協助舊金山居民維持Medi-Cal與CalFresh福利資格。市府也在預算中加大對青年與家庭住房穩定的投資，包括新的防止無家可歸措施，並設立1億元準備金，以因應未來可能來自聯邦與州府的無家可歸、住房與醫療經費削減。

市府並表示，透過羅偉的「家庭機會議程」(Family Opportunity Agenda)，舊金山將成為全美首個確保每個家庭都能取得托兒服務的城市。

羅偉表示，華府正試圖讓許多家庭失去他們所依賴的醫療與糧食補助。但在舊金山，市府將強化社會安全網，協助民眾符合新要求，同時支持社區。他說，透過把居民連結到這些工作機會，市府可以幫助家庭獲得必要的食物，也能與社區組織合作，讓城市更安全、更乾淨、更健康。他強調，舊金山會挺身而出、解決問題、彼此照顧，不會把任何人拋在後面。

舊金山人文服務局同日發布新的招標書(RFP)，尋求非營利組織提案，協助協調舊金山居民符合新的工作要求，並維持CalFresh福利。獲選組織將支援糧食權社區服務計畫下的非營利服務據點，讓依賴CalFresh的居民能透過參與相關活動滿足新規定。該RFP經費將由市府與聯邦資源共同支持。

精華 FAQ

  • 新計畫旨在協助受聯邦新規影響的居民，找到符合資格的工作、志工或培訓機會，避免因無法達標而失去CalFresh糧食補助，維持基本生活支持。

  • 自2026年6月起，18至64歲、具工作能力且家中無14歲以下子女者，每月須完成至少80小時工作、志工服務或職訓等活動，否則可能只能領3個月福利。

  • 市府除撥款3400萬元強化Medi-Cal與CalFresh資格維持，也由人文服務局招標非營利組織協助媒合活動與服務據點，讓居民更容易符合新要求。

羅偉 舊金山 加州

上一則

加州酒駕面臨天價保費 年平均漲至6135元

延伸閱讀

舊金山市府撤回裁員計畫 169億預算過關

舊金山市府撤回裁員計畫 169億預算過關
舊金山預算案拍板 華埠保住多項民生服務

舊金山預算案拍板 華埠保住多項民生服務
預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費

預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費
金山市長權限、市府採購、公民提案制度市憲章改革 11月表決

金山市長權限、市府採購、公民提案制度市憲章改革 11月表決
紐約市府議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼

紐約市府議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼

熱門新聞

「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20
思科系統公司(Cisco Systems)宣布灣區裁員471人，7月13日生效。(谷歌地圖)

灣區裁員風暴升級 半年狂砍逾1萬職缺 超去年總和

2026-06-30 16:21
美國隊在舊金山灣區體育場以2比0戰勝波赫，成功晉級16強。(美聯社)

美國男足以少勝多2:0擊敗波士尼亞 晉級16強 下場將對陣比利時

2026-07-01 22:08
聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

2026-07-06 17:23
美國隊於周三下午5時，在世界盃32強賽中於李維球場對陣波赫隊。(美聯社)

世界盃32強賽美國對陣波赫 今天李維球場開踢

2026-07-01 02:20

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相