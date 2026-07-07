聯邦預算削減 羅偉推Calfresh新策略協助金山居民

聯邦新措施，6月起須符合更嚴格條件者，才可領取加州CalFresh糧食補助；舊金山市府宣布，將協助居民找到符合新工作要求的機會，以維持CalFresh資格。（取自舊金山人文服務局）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山推出CalFresh Community Works，協助居民符合新工作要求。

舊金山推出CalFresh Community Works，協助居民符合新工作要求。 重點二： 聯邦新規自2026年6月起上路，部分成人須每月累積80小時合格活動。

聯邦新規自2026年6月起上路，部分成人須每月累積80小時合格活動。 重點三：市府編列3400萬元與招標計畫，強化糧食與福利資格協助。

舊金山 市長羅偉 (Daniel Lurie)6日宣布，推出糧食權社區服務計畫(CalFresh Community Works Program)，協助舊金山居民在聯邦更嚴格的條件下，找到符合新工作要求的機會，繼續獲得CalFresh糧食補助的資格。

自2026年6月起聯邦實施新政策，領取加州 糧食補助CalFresh的18至64歲成年人，若具工作能力且家中沒有14歲以下子女，必須每月工作、參與志願服務或職業培訓等合格活動至少80小時，才可維持福利資格。若未能符合要求且不具豁免資格，36個月內最多只能領取3個月福利。

市長辦公室表示，華府去年通過的削減措施，讓數以萬計仰賴糧食權的舊金山居民面臨失去福利風險。由舊金山人文服務局(SFHSA)執行的新計畫，將協助居民找到符合新工作要求的機會，以維持CalFresh資格。根據目前個案數據，SFHSA估計約1萬7000人將受CalFresh工作要求影響，若無法符合規定或獲得支援，可能失去福利。

面對數億元聯邦醫療經費削減，羅偉在今年市府預算中投入資源，強化社會安全網，包括撥款3400萬元協助舊金山居民維持Medi-Cal與CalFresh福利資格。市府也在預算中加大對青年與家庭住房穩定的投資，包括新的防止無家可歸措施，並設立1億元準備金，以因應未來可能來自聯邦與州府的無家可歸、住房與醫療經費削減。

市府並表示，透過羅偉的「家庭機會議程」(Family Opportunity Agenda)，舊金山將成為全美首個確保每個家庭都能取得托兒服務的城市。

羅偉表示，華府正試圖讓許多家庭失去他們所依賴的醫療與糧食補助。但在舊金山，市府將強化社會安全網，協助民眾符合新要求，同時支持社區。他說，透過把居民連結到這些工作機會，市府可以幫助家庭獲得必要的食物，也能與社區組織合作，讓城市更安全、更乾淨、更健康。他強調，舊金山會挺身而出、解決問題、彼此照顧，不會把任何人拋在後面。

舊金山人文服務局同日發布新的招標書(RFP)，尋求非營利組織提案，協助協調舊金山居民符合新的工作要求，並維持CalFresh福利。獲選組織將支援糧食權社區服務計畫下的非營利服務據點，讓依賴CalFresh的居民能透過參與相關活動滿足新規定。該RFP經費將由市府與聯邦資源共同支持。