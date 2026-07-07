國慶假期結束 SFO航班最長延誤2小時

自FAA新的降落限制生效後，SFO航班平均延誤約20分鐘，高於去年同期約5分鐘的平均延誤。(舊金山國際機場網站提供)

國慶長周末旅遊高峰結束後，周一返回舊金山 國際機場（SFO）的旅客遇到顯著的航班延誤。聯邦航空管理局（FAA）當天實施地面延誤計畫，放慢飛往舊金山的航班抵達速度，導致部分航班延誤接近2小時。

根據當天針對SFO發布的航空管制通告，下午抵達航班平均延誤54分鐘，最長延誤達113分鐘。該地面延誤計畫適用於全美各地以及加拿大 部分機場飛往舊金山的航班。航班追蹤網站FlightAware顯示，SFO周一約有210班航班延誤，另有四班取消。由於航空公司持續更新航班安排，相關數字預計仍會隨當天情況變動。

這波延誤發生在一年中最繁忙的旅遊時段之一。美國汽車協會（AAA）此前預估，在6月27日至7月5日的國慶日期間，全美將有7220萬人出行至少50哩，其中包括585萬名國內航空旅客。隨著假期結束，大批旅客返程，也使主要機場面臨更大壓力。

不過，SFO周一的延誤不僅與假期後旅遊人潮有關，也反映該機場近期持續存在的容量限制問題。自FAA新的降落限制生效後，SFO航班平均延誤約20分鐘，高於去年同期約5分鐘的平均延誤。延誤至少15分鐘的航班比例也大幅上升，從去年春季約18%增加至今年春季約41%。

延誤惡化主要與SFO近期兩項重大變化有關。其一是FAA對SFO間距較近的東西向平行跑道實施限制，曾經的平行降落被禁止，兩機必須採取錯開進場；其二是機場進行1.8億元跑道施工工程，導致1R跑道關閉，工程預計持續至10月2日。機場方面此前表示，FAA跑道間距規定與施工疊加，預計將導致約30%的抵達航班延誤至少30分鐘。

周一的航空管制通告顯示，SFO當時的抵達容量為每小時36架次，抵達與起飛航班使用28L與28R跑道。對旅客而言，這意味即使天氣沒有出現重大問題，航班仍可能因空管與跑道容量限制而延後。

SFO並非周一唯一出現航班問題的機場。FAA全國系統狀態頁面顯示，美東多個機場同樣出現地面停飛或地面延誤計畫，包括紐約、波士頓、華盛頓及費城地區機場，其中不少與雷暴天氣有關。