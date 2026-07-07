國慶假期結束 SFO航班最長延誤2小時
國慶長周末旅遊高峰結束後，周一返回舊金山國際機場（SFO）的旅客遇到顯著的航班延誤。聯邦航空管理局（FAA）當天實施地面延誤計畫，放慢飛往舊金山的航班抵達速度，導致部分航班延誤接近2小時。
根據當天針對SFO發布的航空管制通告，下午抵達航班平均延誤54分鐘，最長延誤達113分鐘。該地面延誤計畫適用於全美各地以及加拿大部分機場飛往舊金山的航班。航班追蹤網站FlightAware顯示，SFO周一約有210班航班延誤，另有四班取消。由於航空公司持續更新航班安排，相關數字預計仍會隨當天情況變動。
這波延誤發生在一年中最繁忙的旅遊時段之一。美國汽車協會（AAA）此前預估，在6月27日至7月5日的國慶日期間，全美將有7220萬人出行至少50哩，其中包括585萬名國內航空旅客。隨著假期結束，大批旅客返程，也使主要機場面臨更大壓力。
不過，SFO周一的延誤不僅與假期後旅遊人潮有關，也反映該機場近期持續存在的容量限制問題。自FAA新的降落限制生效後，SFO航班平均延誤約20分鐘，高於去年同期約5分鐘的平均延誤。延誤至少15分鐘的航班比例也大幅上升，從去年春季約18%增加至今年春季約41%。
延誤惡化主要與SFO近期兩項重大變化有關。其一是FAA對SFO間距較近的東西向平行跑道實施限制，曾經的平行降落被禁止，兩機必須採取錯開進場；其二是機場進行1.8億元跑道施工工程，導致1R跑道關閉，工程預計持續至10月2日。機場方面此前表示，FAA跑道間距規定與施工疊加，預計將導致約30%的抵達航班延誤至少30分鐘。
周一的航空管制通告顯示，SFO當時的抵達容量為每小時36架次，抵達與起飛航班使用28L與28R跑道。對旅客而言，這意味即使天氣沒有出現重大問題，航班仍可能因空管與跑道容量限制而延後。
SFO並非周一唯一出現航班問題的機場。FAA全國系統狀態頁面顯示，美東多個機場同樣出現地面停飛或地面延誤計畫，包括紐約、波士頓、華盛頓及費城地區機場，其中不少與雷暴天氣有關。
主要因國慶假期結束後返程旅客集中，加上FAA對飛往SFO的航班實施地面延誤計畫，放慢抵達速度，使多班航班大幅晚點。 航空管制通告顯示，下午抵達航班平均延誤54分鐘，最長達113分鐘；FlightAware並顯示約210班延誤、4班取消。 延誤也與機場容量受限有關，包括FAA限制平行跑道降落，以及1.8億元跑道施工封閉1R跑道，兩者疊加使抵達效率下降。
精華 FAQ
主要因國慶假期結束後返程旅客集中，加上FAA對飛往SFO的航班實施地面延誤計畫，放慢抵達速度，使多班航班大幅晚點。
航空管制通告顯示，下午抵達航班平均延誤54分鐘，最長達113分鐘；FlightAware並顯示約210班延誤、4班取消。
延誤也與機場容量受限有關，包括FAA限制平行跑道降落，以及1.8億元跑道施工封閉1R跑道，兩者疊加使抵達效率下降。
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