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Waymo自駕車輾過煙火起火 癱瘓交通

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山街頭Waymo自駕車國慶夜因路邊煙花而起火。示意圖。（記者王子涵╱攝影）
舊金山街頭Waymo自駕車國慶夜因路邊煙花而起火。示意圖。（記者王子涵╱攝影）

舊金山4日晚舉行金門大橋歷史性國慶煙火秀，卻因濃霧、嚴重塞車與非法煙火等因素，讓市區交通陷入混亂。一輛Waymo無人自駕計程車當晚因輾過路面煙火而起火燃燒，所幸車內無人，也未造成人員傷亡。

Waymo表示，事故發生於Connecticut Street 1200號路段附近。一輛空車行駛時輾過街頭一枚小型煙火後起火，公司隨即與舊金山消防局及相關單位合作，安全將受損車輛拖離現場。

社群媒體流傳的影片顯示，另一輛載有乘客的Waymo也曾駛過點燃中的煙火，車底一度冒出火花與濃煙，但未傳出乘客受傷。另有不少民眾拍下多輛Waymo因交通癱瘓停在車陣中，部分車輛最後由拖吊車移離現場。

Waymo指出，由於舊金山北部地區出現極端交通壅塞，多輛自駕車運作受到影響。公司與警方及緊急救援單位協調後，派遣道路支援團隊盡快將受困車輛移離，並表示將持續檢討系統，提升自駕車在大型活動及交通中斷情況下的應變能力。

這並非Waymo首次在大型突發事件中受到關注。去年12月舊金山大規模停電期間，多處交通號誌失效，Waymo因大量需要遠端協助，一度導致部分路口交通更加擁擠。事後公司表示，已更新車隊軟體並改善緊急應變機制。

今年國慶夜，舊金山交通同樣面臨嚴峻考驗。金門大橋煙火首度於國慶施放，吸引數十萬民眾湧入，但濃霧遮蔽大部分煙火，加上大量人潮集中離場，普西迪歐（Presidio）及周邊道路直到深夜仍嚴重擁堵。

舊金山市交通局當晚也警告，前所未見的人潮與車流造成大規模延誤。市長羅偉（Daniel Lurie）透過社群影片提醒民眾，市區道路恐需一段時間才能恢復順暢。不少民眾則在社群平台抱怨交通癱瘓、公共運輸久候、道路封閉、公廁不足，以及Waymo車輛停滯在路中央，進一步加劇壅塞情況。

精華 FAQ

  • Waymo表示，事故發生在舊金山Connecticut Street附近，一輛空車行駛時輾過路面上的小型煙火，隨後引燃車輛起火。公司已與消防局及相關單位合作，將受損車輛安全拖離。

  • 這輛起火的Waymo當時車內沒有乘客，因此沒有造成人員傷亡。另有一輛載客Waymo曾駛過燃燒中的煙火，車底冒出火花與濃煙，但也未傳出乘客受傷。

  • 國慶煙火吸引大量人潮，加上濃霧、非法煙火與離場車流，讓北舊金山交通全面癱瘓。多輛Waymo受困路中央，部分車輛最後由拖吊車移離，市府也警告延誤將持續。

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