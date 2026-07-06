金門大橋國慶煙火 濃霧籠罩 民眾失望

舊金山標誌性的濃霧遮住大部分的煙花爆炸瞬間。（受訪者提供）

舊金山 4日晚舉行歷史性國慶煙火秀，首度從金門大橋 燃放國慶日煙火，也是金門大橋啟用以來第三次舉辦煙火表演，吸引數萬民眾湧入海濱觀賞。然而，舊金山招牌的濃霧傍晚迅速籠罩金門大橋，大部分煙火發射後被厚厚雲霧遮蔽，許多民眾苦等數小時後，只能看到煙火閃光與部分低空煙火，直呼失望。

國慶日下午起，濃霧逐漸覆蓋金門大橋及周邊海岸，隨著夜幕降臨，橋體幾乎完全隱沒在霧中。煙火施放後，站在岸邊的觀眾多數只能看見霧中透出的亮光，以及偶爾穿透霧層的低空煙火，完整煙火秀幾乎無法欣賞。

來自加州 莫德斯托（Modesto）的安德森(Alex Anderson)表示，他們多年來都會來舊金山慶祝國慶，雖然看不到完整煙火，但仍享受現場氣氛。「我們喜歡這裡的人、這裡的氛圍，即使看不到煙火，胸口仍然能感受到爆炸的震動。」

同樣來自莫德斯托的威廉斯(Michelle Williams)則說，偶爾仍能看到煙火從霧中探出頭，「當霧稍微散開時，還是能瞥見一些煙火，只能隨遇而安。」

不過，也有不少民眾坦言失望。一名觀眾表示，沿著海濱等候數小時，最後卻只能看到煙火亮光，「真的令人失望。」

即便如此，大批民眾仍冒著寒風、濃霧留在海濱，共同參與這場具有歷史意義的國慶活動。來自尼加拉瓜的遊客加藍(Erika Galan)笑說，她反而很喜歡舊金山的霧，「我們那裡沒有這樣的景色。如果今天完全沒有霧，那就不像舊金山了。」

除了煙火秀，海濱商圈也因假期與世界盃熱潮而受益。吉拉德利廣場（Ghirardelli Square）餐廳與商店全天湧入人潮。Palette Tea House特別推出紅、白、藍配色點心及國慶限定調酒，吸引不少民眾品嘗。

餐廳總經理梁先生（Dennis Leung）表示，今年國慶假期生意明顯優於往年，不僅有國慶旅客，也受惠於世界盃帶來的大批國際遊客。「目前午餐來客量比平常增加約20%，晚餐訂位幾乎是平時的兩倍。」

今年國慶假期正值世界盃賽事期間，大量海外球迷湧入灣區，讓舊金山海濱格外熱鬧。不少遊客表示，世界盃與美國國慶兩大活動同時舉行，讓今年成為近年最熱鬧的國慶周末之一。

配合煙火施放，金門大橋當晚9時至10時全面封橋。活動結束後，數以千計民眾同時離場，濱海大道及Marina Green周邊道路很快出現嚴重塞車，車流一度動彈不得。

不少遊客反應，在公交上等待兩小時僅走出一哩地，有些人等待半個小時也沒有等到堵在路上的Waymo無人出租車，多數遊客直至深夜才回到家中。

舊金山標誌性的濃霧遮住大部分的煙花爆炸瞬間。（受訪者提供）

舊金山標誌性的濃霧遮住大部分的煙花爆炸瞬間。（受訪者提供）