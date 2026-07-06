AT&T終止加州18萬戶固定電話服務 獲准

聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

美國電報電話公司(AT&T )在終止加州 18.4萬戶家庭的傳統固定電話服務方面，取得了聯邦層面的初步勝利，加劇了這家公司與加州監管機構的鬥爭，並令用戶感到擔憂，因為他們認為銅線電話在火災、風暴和地震 等緊急情況下仍然是生命線。

儘管加州政府下令AT&T必須繼續提供固定電話服務，但聯邦通訊委員會(FCC)6月29日仍批准了該公司終止該服務的申請。這項批准並不意味著AT&T可以立即斷開用戶的電話。但使他們爭取聯邦監管機構推翻加州要求其維持基本電話服務的規定的努力得以繼續。

這家公用事業公司取得的勝利，是在與加州公用事業委員會長達數年的鬥爭中取得的。這場鬥爭在今年5月進一步擴大，當時AT&T向FCC提出上訴，要求推翻州監管機構的決定，允許其取消固定電話服務。

該上訴依據的是美國聯邦通訊委員會 (FCC) 3月的命令，允許電話公司請求聯邦機構推翻各州關於其維持固定電話服務的規定。

這家公用事業公司仍面臨諸多障礙，包括FCC仍在審理的其他申請以及一起聯邦法院訴訟。這些申請要求FCC解除AT&T提供固定電話服務的義務，並推翻州政府的授權。 FCC何時會對這些申請作出決定尚不明確。

在聯邦法院訴訟中，法官正在權衡AT&T提出的初步禁令請求，該禁令旨在阻止加州執行其「最後手段運營商」規則，而規則要求AT&T繼續提供固定電話服務。

消費者權益組織「公用事業改革網絡」(Utility Reform Network) 律師約翰斯頓 (Ryan Johnston) 表示，儘管AT&T在維持其聯邦推翻州政府規定的兩項必要申請中取得了勝利，但該公司還有另外兩項申請正在FCC審理中，這兩項申請更具實質性，將決定加州是否有權阻止AT&T。這些申請何時會獲得批准或被駁回，仍未可知。

AT&T 為終止其固定電話業務而進行的長期鬥爭引發了人們的擔憂：在地震、火災、洪水和風暴等災害期間，由於行動電話基礎設施和網路服務可能受損或中斷，沒有固定電話的用戶可能會失去聯繫。批評人士指出，許多即將失去固定電話服務的 AT&T 用戶缺乏可靠的行動電話或網路電話替代方案。

AT&T 表示，計畫從 2027 年 6 月 1 日起，逐步停止加州 18.4 萬戶家庭的銅線固定電話服務。 AT&T 尚未透露灣區有多少家庭受到影響。 他們在上周四聲明中表示：「這是一個分階段、多年過渡的過程，我們致力於與客戶合作，確保沒有人失去網絡連接。所有現有客戶都可以繼續使用現有服務，直至 2027 年 6 月 1 日或之後服務終止。」

桑尼維爾的58歲退休網路工程師哈恩(Bruce Hahn)表示，他和妻子保留了固定電話，以確保在暴風雨期間長時間停電可能導致手機訊號中斷時，他們的安全能夠得到保障。

「這絕對是一個重大隱患，」哈恩說。

AT&T公司承諾，沒有可靠網路連線的用戶不會失去固定電話服務。批評者指出，AT&T的評估結果可能與實際情況不符。根據2020年聯邦寬頻數據法案（Broadband DATA Act），電話用戶可以對電信公司關於其手機網路連接的評估結果提出質疑。但佐治亞理工學院的專家稱，聯邦通信委員會（FCC）的這一流程「十分複雜」。

AT&T表示：「不會有任何用戶失去語音通話或911緊急服務。」