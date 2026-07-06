金山經文處、北加台灣同鄉聯合會 參加國慶遊行

經文處、北加州台灣同鄉聯合會參加佛利蒙國慶遊行 慶祝美國建國250年與台灣總統直選30周年。(經文處提供)

駐舊金山 台北經濟文化辦事處於7月4日美國國慶當日，由處長伍志翔率領20餘名同仁員眷，與北加州 台灣同鄉聯合會一同參與佛利蒙非牟利組織舉辦之國慶遊行活動，一同慶祝美國獨立建國250周年及台灣總統直選30周年。隊伍近200人，為當日遊行之最大隊伍，受到當地居民歡迎。

僑務委員吳怡明夫婦、林政原夫婦、陳陽明夫婦及劉玲霞夫婦等多位僑界領袖皆到場共同參與。

經文處長伍志翔表示，當天很高興能來到佛利蒙，與台灣好朋友們一起參加慶祝美國建國250周年的遊行活動，讓大家看到台灣。他指出，今年正好也是台灣總統直選30周年。美國是老牌民主國家，台灣也是亞洲的民主國家。大家一起在這裡參加這樣的遊行，因為台灣與美國的關係一直非常好，是長期以來的真實夥伴。參加這樣的活動，可以彰顯台灣與美國共享自由、民主和包容的價值。

台中市北勢國中棒球隊在遊行隊伍中登場，是今年佛利蒙國慶日遊行亮點之一。球員們一邊高喊「Team Taiwan」，一邊帶來「台灣尚勇」歌曲與舞蹈，用青春活力向世界展現台灣棒球文化，讓更多美國民眾認識台灣。

佛利蒙市議員邵陽表示，今年的國慶遊行格外特別，拉開了美國建國250周年慶典的序幕，紀念兩個半世紀以來自由、社區和共同進步的歷程。

他表示，從色彩繽紛的花車和行進樂隊，到經典老爺車和社區團體，充分展現了城市多元而愛國的精神。能夠沿著遊行路線漫步，向眾多熟悉的面孔揮手致意，並與讓第四區乃至整個佛利蒙成為如此美好家園的居民們一同慶祝，感到無比榮幸。

經文處、北加州台灣同鄉聯合會參加佛利蒙國慶遊行 慶祝美國建國250年與台灣總統直選30周年。(經文處提供)

經文處、北加州台灣同鄉聯合會參加佛利蒙國慶遊行 慶祝美國建國250年與台灣總統直選30周年。(經文處提供)

經文處、北加州台灣同鄉聯合會參加佛利蒙國慶遊行 慶祝美國建國250年與台灣總統直選30周年。(經文處提供)