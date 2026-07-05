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國慶假期 無人駕駛車Waymo、Zoox 吸引遊客打卡

記者李怡／舊金山報導
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Zoox無人駕駛車4日在各大街區穿梭載送遊客。（記者李怡／攝影）
Zoox無人駕駛車4日在各大街區穿梭載送遊客。（記者李怡／攝影）

今年美國國慶日長周末，除了金門大橋、漁人碼頭和華埠等經典景點吸引大批觀光客外，無人駕駛計程車Waymo、Zoox等，也成為不少遊客來到舊金山必打卡的新體驗。

國慶假期期間，華埠街頭高掛紅燈籠，醒獅、武術表演吸引大量人潮，而在熱鬧的人群中，白色Waymo自駕車不時緩緩駛過，與百年歷史建築及中式牌樓形成鮮明對比，展現舊金山融合歷史文化與科技創新的城市特色。

Zoox無人駕駛車4日在各大街區穿梭載送遊客。（記者李怡／攝影）
Zoox無人駕駛車4日在各大街區穿梭載送遊客。（記者李怡／攝影）

國慶假期搭Waymo成新潮流，有遊客說：「來舊金山一定要體驗一次。」（記者李怡／...
國慶假期搭Waymo成新潮流，有遊客說：「來舊金山一定要體驗一次。」（記者李怡／攝影）

在景點內，短短幾分鐘，便有數輛Waymo經過，有的載著一家大小，有的則是三五好友同行。每當車輛停靠上下客，不少遊客都拿起手機拍照留念，甚至特地與無人駕駛車合影，將這趟無人駕駛體驗分享至社群媒體。

來自德州的遊客Emily表示，這是她第一次搭乘沒有駕駛人的汽車，「原本還有點緊張，但上車後很快就放鬆了，車子開得比想像中平穩，也很遵守交通規則。」她笑說，在舊金山旅遊除了看金門大橋，「搭無人駕駛車也是一定要完成的清單之一。」

另一名來自加拿大的旅客Mark則表示，他是因為在社群媒體上看到許多人分享舊金山的無人車搭乘影片，因此特地下載App預約體驗。「很多城市都還沒有完全開放無人駕駛計程車，來舊金山當然要試試看。」他說，從藝術宮一路搭到華埠，不僅省去找停車位的麻煩，也讓旅程更有科技感。

國慶假期搭Waymo成新潮流，有遊客說：「來舊金山一定要體驗一次。」（記者李怡／...
國慶假期搭Waymo成新潮流，有遊客說：「來舊金山一定要體驗一次。」（記者李怡／攝影）

國慶假期搭Waymo成新潮流，有遊客說：「來舊金山一定要體驗一次。」（記者李怡／...
國慶假期搭Waymo成新潮流，有遊客說：「來舊金山一定要體驗一次。」（記者李怡／攝影）

精華 FAQ

  • 因為金門大橋、漁人碼頭與華埠等景點本就吸引大量觀光客，而Waymo、Zoox等無人車穿梭其中，讓遊客將科技體驗與城市觀光一起完成，形成新的旅遊風潮。

  • 來自德州的Emily原本有些緊張，但上車後很快放鬆，認為車輛行駛平穩且守規則；她也把搭乘無人車視為來舊金山旅遊必做的清單之一。

  • 加拿大旅客Mark表示，因在社群媒體常看到無人車影片而特地下載App預約，並從藝術宮搭到華埠，既省去找停車位，也讓旅程更具科技感。

Waymo 舊金山 華埠

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