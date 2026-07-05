國慶假期 無人駕駛車Waymo、Zoox 吸引遊客打卡

Zoox無人駕駛車4日在各大街區穿梭載送遊客。（記者李怡／攝影）

今年美國國慶日長周末，除了金門大橋、漁人碼頭和華埠 等經典景點吸引大批觀光客外，無人駕駛計程車Waymo 、Zoox等，也成為不少遊客來到舊金山 必打卡的新體驗。

國慶假期期間，華埠街頭高掛紅燈籠，醒獅、武術表演吸引大量人潮，而在熱鬧的人群中，白色Waymo自駕車不時緩緩駛過，與百年歷史建築及中式牌樓形成鮮明對比，展現舊金山融合歷史文化與科技創新的城市特色。

Zoox無人駕駛車4日在各大街區穿梭載送遊客。（記者李怡／攝影）

國慶假期搭Waymo成新潮流，有遊客說：「來舊金山一定要體驗一次。」（記者李怡／攝影）

在景點內，短短幾分鐘，便有數輛Waymo經過，有的載著一家大小，有的則是三五好友同行。每當車輛停靠上下客，不少遊客都拿起手機拍照留念，甚至特地與無人駕駛車合影，將這趟無人駕駛體驗分享至社群媒體。

來自德州的遊客Emily表示，這是她第一次搭乘沒有駕駛人的汽車，「原本還有點緊張，但上車後很快就放鬆了，車子開得比想像中平穩，也很遵守交通規則。」她笑說，在舊金山旅遊除了看金門大橋，「搭無人駕駛車也是一定要完成的清單之一。」

另一名來自加拿大的旅客Mark則表示，他是因為在社群媒體上看到許多人分享舊金山的無人車搭乘影片，因此特地下載App預約體驗。「很多城市都還沒有完全開放無人駕駛計程車，來舊金山當然要試試看。」他說，從藝術宮一路搭到華埠，不僅省去找停車位的麻煩，也讓旅程更有科技感。

國慶假期搭Waymo成新潮流，有遊客說：「來舊金山一定要體驗一次。」（記者李怡／攝影）

國慶假期搭Waymo成新潮流，有遊客說：「來舊金山一定要體驗一次。」（記者李怡／攝影）