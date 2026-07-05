國慶假期 華埠紅燈籠高掛 鑼鼓喧天、醒獅演出

●舊金山華埠4日紅燈籠高掛迎國慶，遊客湧入感受中西文化交融。（記者李怡／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山華埠國慶假期掛滿紅燈籠，街景熱鬧醒目。

舊金山華埠國慶假期掛滿紅燈籠，街景熱鬧醒目。 重點二： 醒獅、武術與鑼鼓表演吸引本地居民和外州遊客。

醒獅、武術與鑼鼓表演吸引本地居民和外州遊客。 重點三：商家稱人潮明顯增加，暑期觀光旺季帶動商機。

美國國慶日假期，舊金山華埠 4日一改平日景象，都板街（Grant Avenue）兩旁換新了成排的紅燈籠，在藍天映襯下格外醒目。街頭鑼鼓喧天、醒獅騰躍、武術表演輪番登場，吸引大批本地居民與外州遊客駐足觀賞，不少人高舉手機拍照錄影，讓華埠洋溢著濃厚的節慶氛圍，也為暑期觀光 旺季揭開序幕。

當天華埠從龍門一路延伸至主街深處人潮絡繹不絕，許多餐館、伴手禮店及特色商家前都擠滿顧客。街頭不時傳來鑼鼓聲，醒獅隊伍穿梭於人群間演出，武術團體則帶來雙刀、拳術等傳統功夫表演，精湛身手博得陣陣掌聲與喝采。

舊金山華埠街頭4日不時傳來鑼鼓聲，社區洋溢著濃厚的節慶氛圍。（記者李怡／攝影）

活動現場聚集不少來自外州及海外的觀光客。有遊客表示，原本是趁國慶日假期到舊金山旅遊，沒想到在華埠巧遇傳統醒獅與武術演出，「感覺像走進亞洲街頭，非常有特色，也讓人更了解華人文化」。

今年適逢美國建國250周年系列慶祝活動展開，各地觀光活動熱絡，華埠也藉由街頭文化表演及節慶布置迎接來自世界各地的旅客。華埠主要商業街上整齊懸掛的大紅燈籠，搭配具有百年歷史的建築，形成獨特景觀，吸引不少攝影愛好者專程取景。

除了醒獅之外，武術表演同樣是當天焦點，也讓不少外國遊客第一次近距離接觸華人傳統技藝。近年來，華埠持續透過街頭文化活動帶動商圈人氣，類似的醒獅表演已成為華埠周末的重要觀光特色之一。

舊金山華埠4日紅燈籠高掛迎國慶，遊客湧入感受中西文化交融。（記者李怡／攝影）

商家表示，國慶日假期向來是暑假第一波旅遊高峰，今年人潮比平日明顯增加，不少餐館中午前便開始排隊，伴手禮、茶葉及特色紀念品也受到遊客青睞。業者期待暑假旅遊旺季持續發酵，為華埠商圈注入更多商機。

對許多遊客而言，今年的美國國慶日，不只是欣賞煙火，更是在舊金山華埠感受中西文化交融、歷史與現代並存的獨特城市魅力。

●舊金山華埠在國慶日假期中， 推出傳統武術表演，吸引遊客駐足觀賞。（記者李怡／攝影）