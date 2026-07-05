我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／山本由伸7局0失分飆10K 讓教士吞下8連敗

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

銀髮族婚姻糾紛…妻藏兩段婚史 華男控騙婚、掏空公司

記者張宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
A先生住所門前被潑紅油漆。（圖／讀者提供）
A先生住所門前被潑紅油漆。（圖／讀者提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華男與自稱未婚的妻子結婚後，才發現她隱瞞兩段婚史與一名女兒。
  • 重點二：妻子被指在他返中治療時挪用公司資金，並以信用卡欠款拖累他。
  • 重點三：A先生還疑遭設局家暴限制令，失去財物與藥物，健康因此惡化。

華裔長者原以為在異國找到人生伴侶，沒想到「未婚」妻子竟藏著不為人知的過去。律師劉龍珠分享一宗銀髮族婚姻糾紛，一60多歲男子自述為妻子買房、買車，共同創業，婚後卻發現對方不僅隱瞞兩段婚史及育有一女，還涉嫌婚外情、掏空公司資產，甚至設局讓他背上家暴限制令，導致他身無分文且病情惡化。

劉龍珠表示，當事人A先生10年前以投資移民來美。2017年，他在成人學校學英文時，認識比自己小十多歲、自稱未婚的B女士，兩人很快交往，並於隔年同居。A先生協助對方租屋，並支付約20萬美元頭期款，購買一棟價值62萬美元的獨立屋，之後還清房貸；房屋登記在女方名下。

由於A先生當時在中國的離婚程序尚未完成，直到2023年1月才取得離婚證明，加上當時準備申請入籍，兩人於同年3月在拉斯維加斯登記結婚。兩人隨後成立快遞公司，A先生負責送貨，妻子負責業務與財務。

A先生原以為終於在美國有了一個家，沒想到婚後生活卻不像一般夫妻。兩人實際共同生活僅約一、兩年，之後便長期分居，幾乎沒有夫妻生活，甚至沒有一張合影，也從未對外公開夫妻關係。妻子對外稱A先生是「表哥」，許多同事根本不知道兩人是夫妻。

劉龍珠表示，2023年底，A先生因糖尿病導致右眼失明，返回中國治療。數月後返美，他在公司一司機住處附近發現妻子的車輛，回到家後又找到以該司機名義訂購的外送紀錄，於是在家中安裝監視器。監視器拍下該司機赤裸上身出現在A先生家中的畫面。妻子事後拆除監視器，此舉讓他相信，妻子過去多次聲稱「出差」，可能只是掩飾婚外情。

不僅如此，A先生返中治療期間，妻子將公司的法人代表由A先生改為自己，提領公司數萬美元資金；公司帳戶幾乎被掏空後，又將法人代表轉回A先生名下。妻子另成立新公司，並使用原公司的信用卡消費，導致銀行向仍掛名負責人的A先生追討欠款。

A先生返中期間，委託律師調查妻子背景，發現對方在中國曾有兩段婚姻，且育有一女。然而，兩人交往期間，女方始終聲稱未婚；更令人震驚的是，直到兩人登記結婚前一天，妻子才與前夫完成離婚手續。

A先生透過律師提出離婚協議後，妻子刻意更換門鎖、修改密碼，並在他返家後不斷挑釁，藉此製造家暴情節。最終警方到場，將A先生逮捕拘留，法院隨後核發兩年限制令。限制令生效後，A先生無法返家取回個人物品，包括手機、銀行卡及糖尿病藥物等，一度身無分文，病情也因此惡化。之後，對方疑似還前往其住處潑灑紅漆示威，他已向警方報案。

劉龍珠表示，這起離婚及財產糾紛已持續兩年。A先生認為遭到對方惡意隱瞞婚史、欺騙結婚並詐取財產，並要求追究對方涉嫌挪用公司資產等相關法律責任。

A先生住所門前被潑紅油漆。（圖／讀者提供）
A先生住所門前被潑紅油漆。（圖／讀者提供）

精華 FAQ

  • A先生2017年在成人學校學英文時結識B女士，對方自稱未婚且比他年輕十多歲，兩人很快交往並於隔年同居，之後還共同購屋與創業。

  • 調查顯示，她在中國曾有兩段婚姻並育有一女，但交往期間始終自稱未婚；更離譜的是，直到兩人登記結婚前一天，她才與前夫完成離婚。

  • 他指控妻子挪用公司資金、替新公司刷原公司信用卡，並疑似設局使他遭家暴限制令。如今他拿不到證件與藥物，生活困頓且病情惡化。

移民 華裔

上一則

教授遇騙局 遭「印度警方」監視數周 損失近50萬

下一則

銀髮離異 華人律師稱多為爭財產自主權、或為自己活

延伸閱讀

陝男24萬彩禮娶妻 25天後新娘落跑住進男友家 騙行不是第一次

陝男24萬彩禮娶妻 25天後新娘落跑住進男友家 騙行不是第一次
「看到新聞決定查一查」陝西男驗了DNA四次 3個女兒非親生

「看到新聞決定查一查」陝西男驗了DNA四次 3個女兒非親生
華人銀髮族離婚潮 這原因是契機

華人銀髮族離婚潮 這原因是契機
妻被拐走38年 跑20次沒成功 丈夫提告重婚罪將她找回

妻被拐走38年 跑20次沒成功 丈夫提告重婚罪將她找回
昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫要娶新歡 直播一句話惹怒全網

昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫要娶新歡 直播一句話惹怒全網

熱門新聞

「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20
思科系統公司(Cisco Systems)宣布灣區裁員471人，7月13日生效。(谷歌地圖)

灣區裁員風暴升級 半年狂砍逾1萬職缺 超去年總和

2026-06-30 16:21
一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
美國隊在舊金山灣區體育場以2比0戰勝波赫，成功晉級16強。(美聯社)

美國男足以少勝多2:0擊敗波士尼亞 晉級16強 下場將對陣比利時

2026-07-01 22:08
美國隊於周三下午5時，在世界盃32強賽中於李維球場對陣波赫隊。(美聯社)

世界盃32強賽美國對陣波赫 今天李維球場開踢

2026-07-01 02:20

超人氣

更多 >
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用