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銀髮離異 華人律師稱多為爭財產自主權、或為自己活

記者張宏／綜合報導
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銀髮族離異，由於子女多已成年，監護問題比率下降。圖為示意圖。（路透）
銀髮族離異，由於子女多已成年，監護問題比率下降。圖為示意圖。（路透）

紐約時報報導，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高，近年有40%的離婚案例是X世代（生於1960年代中期至1980年代）和嬰兒潮世代（生於1946至1964年間），這現象稱為「銀髮離異」（gray divorces）。其中，不乏華人家庭。有華人律師總結，外界常以為高齡離婚多與外遇有關，但實際遠比想像複雜，有人甚至為更有錢而離婚。

子女長大 不再勉強維持

律師郝琦表示，常見原因包括子女長大後，夫妻不再需要為家庭勉強維持婚姻。也有人在退休後長年壓抑的不滿集中爆發，開始追求「剩下的日子為自己而活」。而長期照顧生病或失智配偶造成的身心疲憊，也常成為婚姻破裂關鍵。還有部分銀髮族因長期遭受情感或經濟控制，在離婚後取得財產自主權，反而改善生活品質。也有即使年過七、八十歲，仍因新情感對象而結束婚姻。

銀髮再婚 重視婚前協議

律師劉龍珠表示，銀髮族退休後擁有時間與積蓄，生活重心會轉向自我與情感需求，部分人甚至開展新的戀愛。許多人年輕時匆忙結婚，未真正經歷情感探索，退休後反而更容易重新尋找情感連結，也有人選擇回歸獨居，追求安靜與自由。銀髮族再婚並無單一模式，而高資產銀髮族再婚時普遍重視婚前協議，常見條款包括婚前財產完全獨立、離婚不得分配等。

他表示，銀髮族離婚後再婚比率不低，一些女性追求經濟保障，而男性則要有過人之處，才更容易進入新關係。在高資產銀髮女性與年輕伴侶婚姻中，婚前協議尤為常見，最重要條款通常是「如果離婚，一分錢分不到」，「小白臉」看到協議都變「小黑臉」。部分高資產男性則更在意忠誠與關係穩定，可能加入行為約束條款如「不許在外面找男朋友」。

財產分割 離婚核心爭議

在法律層面，銀髮族離婚多數爭議集中於財產分割與配偶贍養費（Spousal Support）。由於子女多已成年，監護問題比率下降。在加州，婚姻若超過10年通常視為長期婚姻，法院可能核定較長期贍養費，使雙方在經濟安排產生激烈爭議。但也有雙方選擇和平分手，放棄贍養費、僅平分財產。

郝琦表示，通常高資產離婚更為複雜，關鍵在資產資訊不對稱與企業控制權問題，部分資產由單方長期管理，使財產分配與估值成為訴訟焦點。

和中韓等亞洲國家對離婚判定要求離婚理由和冷靜期不同，美國多數州是無過錯離婚制度。只要一方認為婚姻無法維持，即可單方面聲請離婚，無須對方同意。

精華 FAQ

  • 因子女長大後夫妻不必再勉強維持家庭，退休後也更容易面對長期累積的不滿，加上照護壓力與追求自由，使高齡離婚明顯增加。

  • 最常見的是財產分割與配偶贍養費，因子女多已成年，監護問題減少；若屬長期婚姻，法院可能核定較長贍養費，爭議往往更大。

  • 因退休後資產與保障較多，高資產者再婚常先約定婚前財產獨立、離婚不得分配等條款，以避免日後財產糾紛並維持關係界線。

紐約時報 退休 華人

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