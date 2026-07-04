聖荷西世界盃7/5派對移至室內 免費開放

原本在聖佩卓廣場舉辦的聖荷西FIFA觀賽派對，周日將遷至Discovery Meadow和SAP中心，但只為期一天。（谷歌地圖）

信使報（Mercury News）報導，聖荷西 市政府將把周日（7月5日）世界盃 比賽的最大規模觀賽派對，其中包括觀看墨西哥 （Mexico）對陣英格蘭（England）的比賽，從聖佩卓廣場市場（San Pedro Square Market）遷至Discovery Meadow和SAP中心。據市政府發言人稱，新的觀賽派對雖需憑票入場，但仍將免費開放。

儘管該市此前為每場世界盃比賽都舉辦了觀賽派對，吸引了數萬名觀眾（尤其是聖佩卓廣場），但根據市政府聲明，官員們將周日的慶祝活動移至室內，旨在「營造一個安全且溫馨的環境」，並「為……遊客提供更多空間，以便他們聚集、歡呼和共同慶祝」。

此前，周二（6月30日）有數千名球迷聚集在市中心觀看墨西哥對陣厄瓜多（Ecuador）的比賽。墨西哥隊以2比0戰勝厄瓜多數小時後，人群聚集在聖塔克拉拉街（Santa Clara Street）與Almaden大道的交叉口。隨後發生多起事件，包括有人爬上救護車，導致數人被捕；另有兩人在分別發生的衝突中遭刺傷；當晚流傳的視頻顯示，有警員用警棍制服一名男子，並對另一名男子使用了化學噴霧。

聖佩卓廣場市場的餐廳和酒吧周日將照常營業，該市場的觀賽派對也將於7月6日起繼續舉辦。

市政府主辦的觀賽派對列表可訪問 sj26.sanjose.org/world-cup 查詢。

門票可在The San Jose Earthquakes和SAP中心的官方網站上購買。