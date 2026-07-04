我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

聖荷西世界盃7/5派對移至室內 免費開放

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
原本在聖佩卓廣場舉辦的聖荷西FIFA觀賽派對，周日將遷至Discovery Me...
原本在聖佩卓廣場舉辦的聖荷西FIFA觀賽派對，周日將遷至Discovery Meadow和SAP中心，但只為期一天。（谷歌地圖）

信使報（Mercury News）報導，聖荷西市政府將把周日（7月5日）世界盃比賽的最大規模觀賽派對，其中包括觀看墨西哥（Mexico）對陣英格蘭（England）的比賽，從聖佩卓廣場市場（San Pedro Square Market）遷至Discovery Meadow和SAP中心。據市政府發言人稱，新的觀賽派對雖需憑票入場，但仍將免費開放。

儘管該市此前為每場世界盃比賽都舉辦了觀賽派對，吸引了數萬名觀眾（尤其是聖佩卓廣場），但根據市政府聲明，官員們將周日的慶祝活動移至室內，旨在「營造一個安全且溫馨的環境」，並「為……遊客提供更多空間，以便他們聚集、歡呼和共同慶祝」。

此前，周二（6月30日）有數千名球迷聚集在市中心觀看墨西哥對陣厄瓜多（Ecuador）的比賽。墨西哥隊以2比0戰勝厄瓜多數小時後，人群聚集在聖塔克拉拉街（Santa Clara Street）與Almaden大道的交叉口。隨後發生多起事件，包括有人爬上救護車，導致數人被捕；另有兩人在分別發生的衝突中遭刺傷；當晚流傳的視頻顯示，有警員用警棍制服一名男子，並對另一名男子使用了化學噴霧。

聖佩卓廣場市場的餐廳和酒吧周日將照常營業，該市場的觀賽派對也將於7月6日起繼續舉辦。

市政府主辦的觀賽派對列表可訪問 sj26.sanjose.org/world-cup 查詢。

門票可在The San Jose Earthquakes和SAP中心的官方網站上購買。

精華 FAQ

  • 市府表示，因先前市中心觀賽人潮龐大且發生多起衝突事件，為了營造更安全、溫馨的環境，並讓民眾有更多空間聚集歡呼，因此改至室內。

  • 原本在聖佩卓廣場市場舉行的最大派對，改到Discovery Meadow和SAP中心。活動雖需憑票入場，但門票仍免費提供民眾取得。

  • 6月30日墨西哥對厄瓜多後，市中心出現大批球迷聚集，隨後有人爬上救護車並遭逮捕，另有兩起刺傷事件，警方也曾以警棍與化學噴霧控制衝突。

墨西哥 聖荷西 世界盃

上一則

國慶假期SFO估迎62.5萬旅客 航班平均恐延誤39分鐘

下一則

舊金山的經典夏天…250周年國慶煙火恐「霧裡看花」

延伸閱讀

世界盃尚未結束 灣區企業成最大贏家

世界盃尚未結束 灣區企業成最大贏家
灣區世界盃觀賽頻現暴力事件 觀賽活動被臨時取消

灣區世界盃觀賽頻現暴力事件 觀賽活動被臨時取消
世界盃╱加州球迷活動區槍響 1死1重傷

世界盃╱加州球迷活動區槍響 1死1重傷
世界盃／中國隊未參賽 華人「假裝韓裔」湊熱鬧

世界盃／中國隊未參賽 華人「假裝韓裔」湊熱鬧
觀賽、觀影派對、市集…華埠足球狂歡節24日啟動

觀賽、觀影派對、市集…華埠足球狂歡節24日啟動

熱門新聞

「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

華婦「機鬧」說粗口、丟餐具 上海飛加州航班迫降東京送客

2026-06-26 02:20
包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
思科系統公司(Cisco Systems)宣布灣區裁員471人，7月13日生效。(谷歌地圖)

灣區裁員風暴升級 半年狂砍逾1萬職缺 超去年總和

2026-06-30 16:21

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐